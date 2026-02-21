Krakow, thành phố lớn thứ hai của Ba Lan, là thế giới ngầm của mỏ muối Wieliczka.

Mỗi ngày, có tới 9.000 du khách xuống tham quan mỏ muối này, nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1978.

Việc sản xuất muối tại Wieliczka đã kết thúc vào năm 1996. Nhưng sau 700 năm hoạt động, và hơn 25km đường hầm được đào dưới lòng đất, nơi đây vẫn tồn tại như một điểm thu hút khách du lịch.

Trải qua nhiều thế kỷ, các thợ mỏ tại Wieliczka đã tạo ra chín tầng đường hầm và buồng mỏ, sâu tới 330m dưới lòng đất. Ngày nay, chỉ khoảng 2% công trình họ tạo ra vẫn mở cửa cho công chúng tham quan. Ngay cả phần nhỏ đó cũng đã rất ấn tượng.

Du khách có thể đi bộ theo tuyến đường du lịch truyền thống dài hơn 3km trong khoảng hai giờ, hoặc chọn “tuyến đường của thợ mỏ”.

Trong chuyến phiêu lưu kéo dài 3 giờ, họ được trang bị đèn pin đội đầu, mũ bảo hiểm và bình hấp thụ khí carbon monoxide khẩn cấp.

Hành trình tham quan bắt đầu bằng việc đi xuống 380 bậc thang - hoặc đi thang máy. Những lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến các buồng được bảo tồn, được khoét thủ công từ đá.

Ngày nay, chúng được trang trí bằng các bức tượng, tác phẩm chạm khắc và những chiếc đèn chùm lộng lẫy, kể lại lịch sử của mỏ và mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của những người từng làm việc ở đó.

Hành trình tham quan kết thúc ở tầng hầm thứ ba, cách mặt đất khoảng 122m. Tuyến đường của thợ mỏ chạy ở độ sâu từ khoảng 54 đến 100m.

Hướng dẫn viên Patrycja Antoniak giải thích rằng, những bức tường muối không có màu trắng vì natri clorua không tinh khiết, đồng thời khuyến khích du khách liếm thử bề mặt.

“90 đến 95% đá là muối natri clorua và các tạp chất tạo nên màu xám cho muối.

Ở Wieliczka, hỗn hợp này còn bao gồm các khoáng chất khác cũng như cát, bùn và đá sét. Mặc dù có màu sắc như vậy, nó vẫn ăn được. Nó được dùng để bảo quản thực phẩm mà không cần tinh chế”, Antoniak nói.

Một điểm thu hút khách du lịch trong suốt 300 năm.

Hoạt động du lịch tại Wieliczka bắt đầu từ đầu thế kỷ 18. Du khách từng được tham dự các buổi trình diễn pháo hoa trong các hầm mỏ, và đi thuyền trên hồ nước mặn ngầm.

Những vị khách nổi tiếng thậm chí còn đến sớm hơn, trong đó có nhà thiên văn học người Ba Lan Nicolaus Copernicus, người được cho là đã tham quan mỏ vào năm 1493.

Đối với nhiều du khách, điểm nổi bật nhất là Nhà nguyện Thánh Kinga - một nhà thờ ngầm rộng lớn được xây dựng trên nền một hầm mỏ cũ. Nhà thờ này được dành riêng cho Kinga, công chúa Hungary thế kỷ 13, và là thánh bảo hộ của những người khai thác muối.

Được 3 người thợ mỏ Jozef Markowski, Tomasz Markowski và Antoni Wyrodek chạm khắc trong hơn 67 năm, nhà nguyện hoàn thành vào năm 1964.

Thánh lễ vẫn được cử hành ở đó vào các ngày Chủ nhật và những dịp đặc biệt, bao gồm cả đám cưới. Một cầu thang uốn lượn dẫn vào bên trong, nơi những cảnh trong Kinh Thánh được chạm khắc trên tường cùng với một bàn thờ bằng đá muối và những chiếc đèn chùm làm từ tinh thể muối.

Ngày nay, Wieliczka không chỉ là một bảo tàng mà còn là một địa điểm tổ chức sự kiện. Hai phòng đã được lát sàn gỗ để phục vụ các buổi dạ tiệc và các chức năng riêng tư. Một trong số đó cao gần 36m, đã từng là nơi diễn ra hoạt động nhảy bungee và thậm chí cả chuyến bay khinh khí cầu buộc dây.

Nơi đây còn có một khu spa nằm sâu dưới lòng đất, chuyên về các liệu pháp hô hấp - một phiên bản dưới lòng đất của các "hang muối" chăm sóc sức khỏe hiện đại.

“Ở đây không khí trong lành, không như trong mỏ than bụi bặm và khó thở. Thợ mỏ muối không bị bệnh phổi đen và sống lâu hơn các thợ mỏ khác. Không khí hầu như không có vi khuẩn. Đặc tính sát trùng và khả năng hút ẩm của muối giúp hạn chế các vi sinh vật gây hại”, Antoniak nói.

Mặc dù không còn là một mỏ hoạt động, Wieliczka vẫn sử dụng hàng trăm thợ mỏ. Việc bảo trì địa điểm này rất tốn nhiều công sức. Mối đe dọa lớn nhất là nước, có thể làm suy yếu cấu trúc hang động.

“Công việc của nhiều thợ mỏ là thu gom nước và bơm lên mặt đất. Họ phải đảm bảo nước an toàn để chúng ta có thể cho khách tham quan vào. Vì vậy, họ kiểm tra xem các kết cấu bằng gỗ vẫn còn đủ chắc chắn để đỡ trần hầm hay không”, Antoniak nói.

Ngày nay, hơn 380 thợ mỏ đang làm việc để bảo vệ khu phức hợp ngầm khỏi hư hại do nước và bảo tồn các công trình khai quật - những người trông coi một vương quốc được tạo nên từ muối.