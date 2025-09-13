Khám phá tổ hợp chống UAV và ra-đa 3D phòng không 'made by Vietnam'

Theo Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech - VHT), Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái (UAV) có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu UAV, nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật của Viettel High Tech trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm.

Hệ thống này được tích hợp trên xe bán tải hoặc xe tải quân sự, triển khai thu hồi nhanh chóng, thích hợp với tác chiến hiện đại. Thành phần tổ hợp gồm: trinh sát vô tuyến; ra-đa; quang điện tử; hệ thống gây nhiễu; hệ thống xung điện từ EMP; hệ thống chỉ huy điều khiển (tùy theo từng phiên bản).

Đặc biệt, trong dịp cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua, tổ hợp này đã tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện.

Viettel High Tech đã bố trí 3 kíp trực, phối hợp cùng Cục Tác chiến điện tử ( Bộ Tổng tham mưu ) tại 3 khu vực trọng điểm nơi diễn ra chương trình diễu binh, diễu hành và các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Qua đó, góp phần giám sát, kiểm soát và vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái .

Các thành phần trong tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật của Viettel High Tech.

Cũng do các kỹ sư của VHT thực hiện, Đài ra-đa 3D phòng không tầm trung băng tần S có điểm độc đáo là khả năng cung cấp thông tin ba tọa độ, tính cơ động cao, có khả năng phát hiện, xác định tọa độ (cự ly, phương vị, độ cao), vận tốc mục tiêu. Đài được sử dụng để cảnh giới vùng trời quốc gia và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tự động hoá.

Theo VHT, trước đây, ra-đa thế hệ cũ 2D cung cấp được thông tin hai chiều là khoảng cách và phương vị, cho phép theo dõi mục tiêu di chuyển trên một mặt phẳng. Ngoài ra, tốc độ quét chậm khiến loại ra-đa này gặp khó khăn khi theo dõi các vũ khí mới.

Nhận nhiệm vụ nghiên cứu ra-đa 3D từ năm 2018, sau một thời gian miệt mài, sản phẩm đầu tiên đã ra đời vào năm 2020. Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi, đồng thời liên tục được tối ưu, cải tiến.

Đến nay, ngoài tính năng phát hiện UAV và tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp, ra-đa 3D của VHT cũng được thiết kế dạng module, giúp dễ dàng tháo lắp, vận chuyển và triển khai ở nhiều địa hình trận địa, bao gồm khu vực đồi núi hiểm trở.

Đặc biệt, hệ thống bảo đảm tính bí mật cao do được trang bị các công nghệ chống trinh sát điện tử hiện đại; cho phép hoạt động liên tục 24/7 với tuổi thọ lên tới hơn 20 năm.

Mô hình Đài ra-đa 3D phòng không tầm trung băng tần S của Viettel High Tech trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm.

Anh Trần Hoàng Việt - Trưởng Phòng Công nghệ ăng-ten mảng pha chủ động (Trung tâm Ra-đa thuộc VHT), cho biết, khác với ra-đa 2D, ra-đa 3D có thể xác định thêm độ cao, có tốc độ quét nhanh và hiển thị vị trí chính xác của mục tiêu trong không gian. Điều này yêu cầu về công nghệ ăng-ten phức tạp và lượng dữ liệu cần xử lý nhiều hơn.

So sánh với đài ra-đa 3D chiến thuật cùng phân khúc của một công ty nước ngoài hàng đầu trong sản xuất ra đa, đài ra-đa do VHT nghiên cứu có chỉ tiêu tương đương, thậm chí vượt trội hơn như khả năng phát hiện mục tiêu trực thăng xa hơn gấp 1,6 lần, độ chính xác đo góc tà tốt hơn gấp 2 lần.

Việc Viettel làm chủ công nghệ sản xuất ra-đa 3D chính là tiền đề để Việt Nam phát triển nhiều dòng khí tài quân sự tiên tiến , đáp ứng nhu cầu tác chiến đa dạng của Quân đội.

Nổi bật như Đài ra-đa 3D cảnh giới phòng không tầm trung; Đài ra-đa 3D cơ động bờ biển tầm trung; tổ hợp trinh sát chế áp phương tiện bay không người lái tầm gần; tổ hợp pháo phòng không 57mm...

Công trình nghiên cứu này cũng đã mang về giải Nhất - Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24 cho Viettel. Thành công của công trình không chỉ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho quốc gia mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng, góp phần hiện đại hóa Quân đội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.