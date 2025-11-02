Khám phá Philippines dễ dàng hơn bao giờ hết với siêu ưu đãi từ Vietjet

Trong suốt 7 ngày từ ngày 04/11 đến 10/11/2025, Vietjet mở bán hàng ngàn vé bay chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và tặng thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí (*) cho hành khách đặt vé Eco trên đường bay TP.HCM - Manila tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Khuyến mại áp dụng cho thời gian bay từ 22/11/2025 đến hết 31/03/2026 (**).

Đường bay TP.HCM - Manila của Vietjet sẽ phục vụ hành khách từ 22/11/2025 với 10 chuyến bay mỗi tuần, đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện giữa hai địa phương, hai quốc gia và mở rộng hơn nữa cùng mạng bay phủ khắp Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương của Vietjet.

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Vietjet, Manila, Philippines nay gần hơn bao giờ hết. Từ thủ đô năng động của Philippines, du khách có thể dễ dàng kết nối đến những thiên đường biển nổi tiếng như Boracay, Palawan, Cebu,… tận hưởng không khí lễ hội rộn ràng, văn hóa đặc sắc và ẩm thực đậm đà xứ đảo. Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế, du lịch hàng đầu Việt Nam, với vị trí kết nối thuận tiện với các điểm đến khắp Việt Nam và khu vực.

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet sẽ là một trải nghiệm hạnh phúc cùng bạn bè, người thân, gia đình, truyền cảm hứng với đội tàu bay mới, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu cùng phi hành đoàn chuyên nghiệp, dịch vụ từ trái tim. Hành khách còn được thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá…cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m.

Bay đến Philippines, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Điều kiện & điều khoản

(**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay. Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây