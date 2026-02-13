Khám phá nhà di động Loki Prevost sang trọng, giá 54 tỷ đồng

Loki Coach, đơn vị chuyên thiết kế xe chuyên dụng cao cấp, giới thiệu mẫu nhà di động mới nhất được phát triển trên khung gầm Prevost H3-45 danh tiếng.

Mẫu nhà di động Loki Coach đời 2026 được phát triển trên nền tảng khung gầm Prevost H3-45 với kích thước đồ sộ.

Sản phẩm được đánh giá là một trong những mẫu xe nhà di động đẹp nhất thế giới hiện nay, kết hợp giữa sự sang trọng của một khách sạn hạng sang và khả năng di động linh hoạt.

Loki Prevost có chiều dài 13,7 m với cấu hình 4 khoang trượt (quad-slide). Theo thông tin từ nhà sản xuất, dòng Launch Edition được thiết kế theo phong cách sang trọng và tối giản, tập trung vào sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Hệ thống khoang kỹ thuật bên dưới thân xe chứa các thiết bị vận hành quan trọng.

Điểm đáng chú ý về mặt kỹ thuật là hệ thống pin năng lượng có dung lượng lớn, cho phép xe vận hành độc lập mà không cần kết nối nguồn điện bên ngoài trong một thời gian dài.

Hệ thống cửa mở rộng (slide-out) giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng khi xe dừng đỗ, tạo ra không gian sống rộng rãi như một căn hộ thực thụ.

Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách Bắc Âu hiện đại với các vật liệu cao cấp nhất. Khu vực phòng khách được trang bị ghế sofa bọc da thủ công, hệ thống giải trí với màn hình độ phân giải cao và dàn âm thanh vòm.

Không gian phòng khách và phòng ngủ được thiết kế sang trọng.

Phòng ngủ chính nằm ở phía sau xe, có giường cỡ lớn và nhiều ngăn chứa đồ thông minh. Phòng tắm được lát gạch cao cấp với hệ thống vòi hoa sen và bồn rửa sang trọng.

Nhà bếp đầy đủ tiện nghi với mặt đá tự nhiên, tích hợp nhiều tiện ích.

Nhà bếp đầy đủ tiện nghi với mặt bếp bằng đá tự nhiên, tủ lạnh kích thước lớn, máy rửa bát và bếp điện.

Khu vực vệ sinh phía sau được thiết kế theo dạng phòng tắm khép kín (ensuite) nằm trong phòng ngủ chính, sử dụng chung ngôn ngữ thiết kế và vật liệu cao cấp với phòng tắm phía trước nhưng có diện tích lớn hơn.

Phòng tắm khép kín bên trong phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi và vật liệu cao cấp.

Không gian này bao gồm buồng tắm đứng rộng rãi được lát gạch chuyên dụng, bàn đá tự nhiên, bồn cầu hiện đại và hệ thống tủ kệ tăng cường khả năng lưu trữ. Những chi tiết tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bao gồm ngăn để giấy vệ sinh được thiết kế kín đáo và khu vực trang điểm tích hợp gọn gàng trong ngăn kéo phía dưới bồn rửa mặt.

Hệ thống khoang chứa đồ phía dưới thân xe được trang bị khay trượt bằng nhôm chịu lực và tích hợp đầy đủ tiện nghi ngoài trời.

Bên cạnh không gian nội thất, khu vực phía dưới thân xe cũng được tối ưu hóa với hai khoang chứa đồ thiết kế xuyên suốt, trang bị khay trượt bằng nhôm chịu lực. Hệ thống tiện ích ngoài trời bao gồm một máy thu hình thông minh (TV) được đặt trong ngăn riêng và khu vực bếp nấu đầy đủ chức năng.

Khung gầm Prevost H3-45 cung cấp khả năng vận hành ổn định và êm ái nhờ hệ thống treo khí nén hiện đại.

Xe sử dụng động cơ diesel mạnh mẽ, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe nhất hiện nay. Các công nghệ hỗ trợ lái xe và hệ thống an ninh cũng được tích hợp đầy đủ để đảm bảo an toàn cho chủ nhân trong suốt hành trình.

Với mức giá 2,2 triệu USD (khoảng 54 tỷ đồng), Loki Prevost hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu muốn trải nghiệm phong cách sống khác biệt. Theo nhà sản xuất, đây không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà còn là một tác phẩm nghệ thuật về thiết kế và công nghệ cơ khí.

(Theo AutoEvolution)