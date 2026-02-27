HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám phá ‘đảo khỉ’ độc nhất vô nhị cuối nguồn Mekong

Hòa Hội |

Cù Lao Dung nằm giữa hai cửa sông Định An và Trần Đề, nơi những hạt phù sa cuối cùng của dòng Mekong bồi đắp trước khi đổ ra biển Đông. Ít ai ngờ rằng, giữa khu rừng phòng hộ bạt ngàn hàng nghìn héc-ta ấy, một vương quốc của loài khỉ đã hình thành và phát triển tự nhiên từ bao đời nay, tạo nên một ‘đảo khỉ’ độc nhất vô nhị.

Clip đảo khỉ cuối dòng Mekong

Cù Lao Dung (TP. Cần Thơ) - nằm giữa sông Hậu (cuối nguồn của dòng Mekong). Cù Lao Dung﻿ nằm giữa 2 cửa sông Định An và Trần Đề có khu rừng phòng hộ hàng nghìn ha với hàng nghìn con khỉ sinh sống tự nhiên. Từ đó, người dân thường gọi nơi đây là "đảo khỉ". Ảnh: Hòa Hội

Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa xuyên qua những tán đước, anh Trương Văn Dũng (biệt danh ‘Dũng khỉ’) lại giả tiếng khỉ hú để gọi đàn khỉ tới lấy đồ ăn.

Đàn khỉ ở Cù Lao Dung sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, chủ yếu ăn trái bần, trái mắm, dừa nước...

Tuy nhiên, để gắn kết hơn với "những người bạn nhỏ", anh Dũng thường xuyên để thêm chuối, ổi vào mép rừng và hú gọi khỉ tới ăn.

Với anh Dũng, đàn khỉ không chỉ là động vật hoang dã mà như những đứa con trong gia đình. Anh chăm bẵm chúng từng chút, hiểu rõ đặc tính của từng bầy.

Để giúp khách tham quan có cái nhìn cận cảnh nhất mà không làm xáo trộn hệ sinh thái, anh Dũng đã tự tay dựng một cây cầu tre dài 800m, uốn lượn xuyên sâu vào lòng rừng.

Cù Lao Dung có khoảng 1.700ha diện tích rừng ngập mặn ven biển, chủ yếu là rừng phòng hộ, chủ yếu cây bần, mắm, dừa nước, tạo môi trường lý tưởng cho khỉ sinh sống.

Mỗi ngày có nhiều đàn khỉ đến nhà anh Dũng tìm thức ăn, cũng nhờ tiếng các đàn khỉ thường ghé qua, nên nhiều du khách, đặc biệt khách nước ngoài tìm tới khu vực nhà anh Dũng để tham quan, thử đi cầu tre và tận mắt chứng kiến bầy khỉ.

Anh Dũng trực tiếp giới thiệu với khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cù Lao Dung.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại