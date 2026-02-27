Khám phá ‘đảo khỉ’ độc nhất vô nhị cuối nguồn Mekong
Hòa Hội |
Cù Lao Dung nằm giữa hai cửa sông Định An và Trần Đề, nơi những hạt phù sa cuối cùng của dòng Mekong bồi đắp trước khi đổ ra biển Đông. Ít ai ngờ rằng, giữa khu rừng phòng hộ bạt ngàn hàng nghìn héc-ta ấy, một vương quốc của loài khỉ đã hình thành và phát triển tự nhiên từ bao đời nay, tạo nên một ‘đảo khỉ’ độc nhất vô nhị.
