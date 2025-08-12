Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giây

Nằm khiêm tốn tại thị trấn Wick, Scotland, con đường Ebenezer Place được Kỷ lục Guinness công nhận là con đường ngắn nhất thế giới với chiều dài chỉ 2,06m. Con đường đặc biệt này nối giữa đường Union và River, vượt qua kỷ lục trước đó do con đường Elgin ở Lancashire, Anh nắm giữ với chiều dài 5,2m.

Với chiều dài khiêm tốn của Ebenezer Place thì bạn có thể đi hết cả con đường chỉ trong vài bước chân hoặc chỗ này chỉ đủ điểm dừng đỗ cho một chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Con đường này chỉ mất ba bước chân để đi qua.

Con đường này được đích thân ông Craig Glenday, Tổng biên tập của Kỷ lục Guinness Thế giới đến tận nơi để xem xét. Chỉ một giờ sau khi hoàn tất đo đạc, danh hiệu “con đường ngắn nhất thế giới” chính thức được ghi nhận.

Đường Ebenezer Place hình thành từ rất lâu, dù đến năm 2006 nó mới được Kỷ lục Guinness công nhận. Vào năm 1883, khi ông chủ đầu tiên của khách sạn Mackays Hotel, ngài Alexander Sinclair từ Mỹ trở về Scotland với số tài sản kếch xù đã quyết định đầu tư xây dựng một khách sạn nằm ở vị trí ngã ba đường.

Trong quá trình xét duyệt xây dựng, hội đồng thành phố yêu cầu chủ khách sạn phải in tên ở phần tường ngắn nhất của tòa nhà. Chính từ chi tiết này, con đường ngắn nhất thế giới Ebenezer Place ra đời.

Con đường ngắn nhất thế giới nằm phía trước mặt của một khách sạn.

Hơn một thế kỷ trôi qua, Mackays Hotel vẫn đứng vững và phát triển, giữ nguyên vị thế là công trình duy nhất tọa lạc trên con đường độc nhất vô nhị này. Mặt tiền khách sạn còn nằm ở trên các tuyến đường khác là River và Union với cửa chính nằm ở đường Union.

Khách sạn cũng được nhiều du khách để lại đánh giá tích cực trên TripAdvisor. Mọi người khen ngợi không gian ấm áp tại đây. Quán rượu của khách sạn được đánh giá có chất lượng tốt, bữa tối ngon miệng với đặc sản địa phương. Phòng khách sạn thoải mái và bữa sáng ngon lành.

Ngoài ra, chủ sở hữu khách sạn ngày nay - vợ chồng Murray và Ellie Lamont tiết lộ có nhiều vị khách bị mê hoặc bởi kỷ lục Guinness này. Một số người không biết về kỷ lục đó cho tới khi họ tới khách sạn, và phần lớn phải ồ lên thích thú.

Hai du khách đang dùng thước để đo con đường Ebenezer Place. (Ảnh: Mark Sutherland)

Bà Ellie Lamont chia sẻ trên MailOnline Travel cũng cho biết có nhiều khách du lịch tìm đến khách sạn vì kỷ lục trên. Trên trang web của công ty du lịch Tripadvisor, hầu hết mọi người đến Ebenezer Place đều dành lời khen “có cánh” cho khách sạn Mackays về cả vị trí, chỗ đỗ xe, chất lượng phục vụ và đồ ăn. “Thật tuyệt khi khách sạn nằm trên con đường ngắn nhất thế giới”, một đánh giá viết.

Chúng ta có thể thấy, Ebenezer Place đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn khi tới Scotland. Con đường này còn nằm gần một số điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực như làng John O'Grady, nhà ga xe lửa Wick...