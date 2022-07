Vũ Cát Tường trò chuyện với người hâm mộ khi dọn về căn hộ đầu tiên do mình sở hữu. Được biết căn hộ của Vũ Cát Tường trong một khu chung cư tọa lạc ở trung tâm hành chính Thủ Thiêm, gần Đảo Kim Cương, TP HCM.

Nữ ca sĩ - nhạc sĩ cho biết đó là căn hộ duplex có ba phòng ngủ. Theo một website bất động sản, căn hộ này có giá dao động 8,2-14 tỷ đồng.





Căn hộ ngổn ngang đồ đạc, cửa còn chưa lắp mắt thần. Tường cùng trợ lý bê đồ, bóc tường lớp nilon bọc nội thất, sắp xếp và sửa sang đồ đạc.

Đối với "em bé Vũ Cát Tường phiên bản 16 tuổi", cô đã thực hiện được ước mơ, đó là sở hữu căn nhà của riêng mình sau những tháng ngày chuyển qua nhiều căn nhà thuê. Nữ ca sĩ bật cười thừa nhận hiện tại cô không còn quá thích sống trong chung cư, nhưng cô sẽ ở lại đây một thời gian và trân trọng thành quả lao động của mình sau 9 năm tham gia The Voice.

Ngày đầu tiên chuyển về nhà mới, cô dọn dẹp tới 12 rưỡi đêm và bị giật mình trong giấc ngủ.

Gần sinh nhật 30 tuổi, nữ ca sĩ muốn chia sẻ thật nhiều với người hâm mộ về những thay đổi của mình sau nhiều năm dấn thân showbiz, từ những ngày mới ở quê lên thành phố tới hiện tại - khi đã định vị được mình trong âm nhạc. "Thời điểm 90 ngày trước tuổi 30, có những ý niệm bên trong tôi nở hoa, cũng như có những ham muốn ước ao thời 20 tự động biến mất. Những suy nghĩ bồng bột hiếu thắng giảm dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng quay vào bên trong", Vũ Cát Tường tâm sự.

Tường tự nhận thích tích góp hơn tiêu xài. Cô cảm thấy bản thân may mắn bởi biết được đam mê của mình và dùng đam mê đó để nuôi sống bản thân. Nhờ vậy, cô không cần chật vật tìm việc như nhiều người cùng trang lứa, có thể chuyên tâm viết nhạc, ca hát và suy nghĩ về những thứ tài sản lâu dài.

Ở tuổi 30, Vũ Cát Tường cho biết bản thân không thích mạng xã hội, thích cuộc sống riêng tư và khép kín. Tuy nhiên, cô phải học cách cân bằng giữa đời sống cá nhân và đời sống trước công chúng, duy trì các kênh quảng bá sản phẩm và kết nối với người hâm mộ nhưng không làm mất đi tư tưởng "hữu xạ tự nhiên hương".

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, quê ở An Giang. Một thời gian, việc học nhạc của cô gián đoạn vì bố mắc bệnh nặng, bố mẹ ly hôn và gia đình lâm vào nợ nần. Từ ngôi á quân The Voice 2013, Vũ Cát Tường trở nên nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Đến nay, cô đã ra mắt bốn album và một đĩa nhạc mở rộng (E.P). Hai lần đạt giải Cống hiến, được vinh danh trong top 30 người trẻ nổi bật do tạp chí Forbes Việt Nam và hàng loạt hit: "Em ơi", "Mơ", "Vết mưa"... Dù kín tiếng nhưng Vũ Cát Tường cũng là "đại gia ngầm" của Vbiz. Nữ ca sĩ đã có nhà và xe riêng, nhiều tài sản giá trị khác.