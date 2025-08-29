Khám phá các điểm đến lịch sử, một hành trình tự hào - cùng Xanh SM cảm nhận vẻ đẹp của đất nước trong dịp lễ trọng đại

Dịp lễ 2/9 là cơ hội để người Việt nhìn lại chặng đường dựng nước, tri ân những hy sinh của ông cha và cảm nhận niềm tự hào về độc lập, tự do hôm nay. Hà Nội, trung tâm văn hóa - lịch sử của cả nước, lưu giữ nhiều địa điểm gắn với những sự kiện quan trọng, nơi du khách có thể khám phá và trải nghiệm những câu chuyện lịch sử sống động.

Trước khi khám phá trọn hành trình 5 điểm đến lịch sử, hãy cùng ghé thăm 3 địa điểm nổi bật của “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” - những nơi không chỉ lưu giữ ký ức dân tộc, mà còn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới, kết nối giới trẻ với lịch sử theo một cách rất... thời đại!

Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam

Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong các ngày từ 30/8 đến 2/9 tới đây là không gian để du khách hòa mình vào bầu không khí sôi động, rực rỡ sắc màu của thủ đô, nơi âm thanh, ánh sáng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kết hợp tạo nên cảm giác hứng khởi, lan tỏa niềm tự hào về một đất nước vừa hiện đại.

Sự kiện do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng UBND và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức, nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lễ hội là nơi tất cả hoà mình vào “bữa tiệc” âm nhạc hoành tráng, một hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử với nhiều hoạt động độc đáo: Triển lãm “Sáng tạo sinh viên”; rạp phim ký ức “Dấu ấn Trường Sơn”; khu trưng bày nghệ thuật “Nụ cười Việt Nam”; không gian tương tác sáng tạo cùng cộng đồng “Fandom yêu nước”...

Di tích nhà cổ 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập (Số 48, Hàng Ngang)

Bước chân vào Nhà Lưu niệm Hồ Chí Minh – số 48 Hàng Ngang, ta như được quay ngược thời gian, hòa mình vào không gian lịch sử thiêng liêng của Hà Nội xưa.

Ngôi nhà vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn của quá khứ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tám thập kỷ đã trôi qua, tất cả những gì còn tồn tại nơi đây vẫn như lưu giữ dấu vết của thời gian, nhắc nhở mỗi bước chân về những ngày cách mạng tháng Tám vẻ vang, về sự nghiệp vĩ đại của Người và ý nghĩa của độc lập, tự do.

Ảnh: Như Hoàn

Triển lãm 80 Hành trình Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc (Trung tâm Triển lãm Việt Nam)

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển đất nước.

Với gần 260.000 m², triển lãm được chia thành nhiều khu trưng bày chuyên đề, từ các thành tựu trong công nghiệp, công nghệ, nông nghiệp, y tế, giáo dục, đến giá trị văn hóa, di sản phi vật thể của các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và hạnh phúc, đồng thời cảm nhận niềm tự hào và tinh thần vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm thêm 2 địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử – nơi không chỉ lưu giữ những câu chuyện thiêng liêng của dân tộc, mà còn hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trải nghiệm văn hoá, lịch sử.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Số 1, Tràng Tiền)

Có thể nói, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không những là nơi trưng bày những hiện vật cổ xưa là hành trình dẫn dắt du khách đi qua ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ những công cụ đá, đồ gốm của người tiền sử đến những tư liệu, hiện vật thời phong kiến, thời chống thực dân và các hiện vật hiện đại. Mỗi hiện vật đều kể một câu chuyện riêng, mở ra những lát cắt sống động về quá khứ, về từng nhịp đập của lịch sử, những hy sinh, nỗ lực, trí tuệ của bao thế hệ đã tạo dựng nền độc lập và bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoàng thành Thăng Long (Số 19C, Hoàng Diệu)

Hoàng thành Thăng Long chính là minh chứng sống động cho lịch sử hàng nghìn năm của thủ đô.

Giữa những bức tường rêu phong, ta như thấy được từng nhịp sống của Thăng Long xưa, chứng kiến sức sống bền bỉ của một kinh đô đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Mỗi viên gạch, mỗi di tích nơi đây kể lại câu chuyện về triều đại, văn hóa và tinh thần kiên cường của người dân thủ đô, giúp người tham quan hiểu rõ hơn về sự phát triển lâu dài và những giá trị lịch sử mà Hà Nội lưu giữ.

Bên cạnh đó, điểm thú vị của “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” chính là cơ hội sưu tầm dấu kỷ niệm tại mỗi địa điểm trong hành trình. Những hành khách di chuyển bằng dịch vụ của Xanh SM sẽ nhận được Passport Tự Hào cùng bộ sticker độc quyền để ghi lại từng dấu ấn chuyến đi.

Du khách sưu tầm đủ dấu tại các điểm trong Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập sẽ nhận quà “Yêu Nước” từ Xanh SM x Fandom Yêu Nước.

Khi thu thập đủ dấu theo quy định, người tham gia có thể đổi lấy những phần quà ý nghĩa như túi tote, sticker hay khăn lưu niệm – tất cả đều mang đậm tinh thần dân tộc và không khí tự hào của dịp lễ 2/9.

Bộ quà “Yêu Nước” dành tặng người tham gia Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập

Hãy tham gia Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập cùng Xanh SM để vừa trải nghiệm hành trình ý nghĩa, vừa lưu giữ khoảnh khắc đẹp qua Gen Green Platform – nền tảng sáng tạo số mới dành cho thế hệ yêu thích và theo đuổi lối sống bền vững, lan toả tinh thần tự hào và trách nhiệm xanh.

Người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản tại gen-green.global, sáng tạo và đăng tải video trải nghiệm Tự Hào Tour trên Gen Green Platform. Mỗi video sau khi duyệt sẽ được tính lượt xem, vinh danh và quy đổi thành phần thưởng thiết thực, như một cách tiếp lửa cho tinh thần sáng tạo có trách nhiệm.