Hồ Spotted Canada: Nằm ở phía đông của Thung lũng Similkameen, hồ này được đặt tên theo nhiều khoáng chất tích tụ trên bề mặt nước. Du khách so sánh hồ với chiếc cổ dài của hươu cao cổ. Trên thực tế, sau khi phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng độ mặn của hồ kết hợp với thành phần khoáng chất của nó có thể cho phép nước trong hồ chữa lành nhiều loại bệnh. Bộ lạc Okanagan của First Nations từ lâu đã tin rằng hồ này có khả năng chữa lành nhiều loại vết thương và bệnh tật. Theo The Earth Chronicles of Life, một câu chuyện lâu đời của bộ lạc kể rằng hồ nước có thể ngăn chặn một cuộc chiến cổ xưa giữa các bộ lạc bằng cách chữa lành vết thương của các chiến binh nhanh đến mức họ quyết định chiến đấu là vô nghĩa.