Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân tử vong

Như tin đã đưa, khoảng 22h10 ngày 29/7 tại khu vực hầm Lò chợ bằng mức -110 vỉa 12 Giáp Khẩu (Công ty Than Hòn Gai - TKV), nhóm công nhân 5 người đang làm việc thì xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến cả 5 người đều tử vong. Các nạn nhân gồm Bùi Văn Đ. (sinh năm 1985, công nhân khai thác hầm lò bậc 5/5) là tổ trưởng tổ sản xuất; Bế Văn Q. (sinh năm 1991, thợ lò bậc 2/5); Tô Xuân T. (sinh năm 2001, thợ lò bậc 2/5); Giàng A C. (sinh năm 1994, thợ lò bậc 1/5); Vũ Văn H. (sinh năm 1977. thợ lò bậc 5/5).



Khu vực xảy ra tai nạn lao động

Ông Hoàng Sỹ Hưng, Chánh thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN

Ông Hoàng Sỹ Hưng, Chánh Thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện đoàn điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các hồ sơ tài liệu có liên quan; các công nhân trong ca làm việc này cũng được yêu cầu viết tường trình.

“Nhận định ban đầu khi khám nghiệm hiện trường là lò chợ khu vực xảy ra tai nạn ở mức -110 có than ẩm ướt, tràn xuống dẫn đến tai nạn xảy ra. Hiện tại khu vực lò chợ này đoàn kiểm tra đã giao cho Công ty Than Hòn Gai kiểm tra các điều kiện an toàn để tiếp tục đưa vào sản xuất. Không chỉ kiểm tra lò chợ này mà còn kiểm tra rất cả các khu vực, thiết bị nào có nguy cơ xảy ra tai nạn để có biện pháp phòng ngừa”, ông Hưng cho hay.

Ông Nguyễn Công Đáng, Phó giám đốc Công ty Than Hòn Gai cho biết: Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Qua sơ bộ khi kiểm tra khi bàn giao lò chợ khô, không có hiện tượng nước vào khu vực lò.

“Tai nạn trong ngành than có rất nhiều nguy cơ, không vụ tai nạn nào giống vụ tai nạn nào cả. Vụ tai nạn này cũng khác biệt so với tất cả những tai nạn xảy ra trước đó. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, lò chợ cứng, vững cả trên giá, nóc. Chỉ có điểm từ giá số 26 đến 30 có hiện tượng than hơi ẩm tràn vào lò chợ gây tai nạn lao động”, ông Đáng nói.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong trong vụ tai nạn. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.