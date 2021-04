Khai tử thẻ từ ATM: Những lưu ý khi đổi thẻ chip

Thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo Tiêu chuẩn quốc tế EMV, hạn chế các rủi ro về gian lận giả mạo trong thanh toán thẻ, đảm bảo an ninh an toàn thanh toán cho khách hàng.

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại đảm bảo hoạt động thẻ vẫn diễn ra liên tục, ổn định và an toàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng chủ thẻ.