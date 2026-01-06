Khai trương đường bay thẳng Israel - Việt Nam, kỳ vọng đưa thương mại hai chiều vượt 4 tỷ USD

Ngày 5/1/2026, chuyến bay mang số hiệu IZ595 khởi hành lúc 0h5 giờ địa phương, đáp xuống sân bay Nội Bài vào 16h30 sau 11,5 tiếng di chuyển. Đây là chuyến bay đầu tiên khai trương đường bay thẳng mới kết nối Tel Aviv (Israel) và Hà Nội (Việt Nam) do Hãng hàng không Arkia của Israel khai thác.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường kết nối hàng không và hợp tác song phương giữa hai quốc gia.

Đi cùng hàng khách trong chuyến bay là đoàn công tác của các doanh nghiệp lữ hành và truyền thông Israel tới phát triển thị trường du lịch tại Việt Nam.

Trong thời gian đầu, mỗi tuần sẽ có một chuyến bay bằng máy bay thân rộng chứa khoảng 290 người. Theo chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 19h40, sau gần 12 tiếng bay hạ cánh tại sân bay Ben Gurion vào lúc 02h25 sáng theo giờ địa phương.

Đường bay thẳng Tel Aviv – Hà Nội là tuyến bay trực tiếp đầu tiên giữa hai nước, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và không cần quá cảnh tại nước thứ ba. Điểm đến Tel Aviv còn cho phép hành khách Việt Nam kết nối tới nhiều quốc gia Trung Đông, châu Âu và ngược lại, du khách Israel có thể lấy Hà Nội là điểm đầu của hành trình Đông Nam Á.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer. Ảnh: Thanh Phạm

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Israel Yaron Mayer nhấn mạnh: “Việc khai trương đường bay thẳng Tel Aviv – Hà Nội là một bước tiến mang ý nghĩa chiến lược trong quan hệ Israel – Việt Nam. Đường bay này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia, mà còn đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong du lịch, thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị phát triển lên tầm cao mới giữa Israel và Việt Nam”.

"Việc bắt đầu triển khai các đường bay trực tiếp được kỳ vọng sẽ tăng cường luồng khách du lịch và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa lượng khách Israel đến Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt con số 300.000 lượt khách Israel đến Việt Nam vào năm 2030, với thời gian lưu trú trung bình là 15 ngày mỗi chuyến đi", bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nói.

Đường bay thẳng Tel Aviv – Hà Nội được hiện thực hóa sau các nỗ lực xây dựng của hai nước trong nhiều năm qua, sau Nghị định thư năm 2020 về việc sửa đổi Hiệp định hợp tác vận chuyển hàng không giữa hai nước. Đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel được kí kết năm 2023, nhu cầu về một tuyến kết nối trực tiếp giữa hai nước ngày càng trở nên cấp thiết. Đường bay thẳng có thể giúp trao đổi thương mại hai chiều vượt con số 4 tỷ USD trong năm 2026.

Cũng tại lễ khai trương, Phó giám đốc Dịch vụ Mặt đất của hãng Arkia, Meital Dahan Mizrahi, cho biết việc mở đường bay thẳng tới Hà Nội là một phần trong chiến lược mở rộng mạng lưới bay quốc tế của hãng tại khu vực châu Á, đồng thời phản ánh tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam đối với du khách và doanh nghiệp Israel.