Khai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm

Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết căn cứ vào kết quả khai quật tử thi, lấy mẫu giám định AND, đơn vị vừa ra quyết định đình nã đối với Trần Văn Chung (SN 1959, trú tại phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả), là nghi phạm gây ra vụ trọng án tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, cách đây 18 năm.

Tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với gia đình đối tượng và chính quyền địa phương khai quật tử thi để thu mẫu ADN

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1-3-2007, Trần Văn Chung đến quán nước trà của ông N.V.B. và bà P.T.P., ở phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả để đòi tiền bảo kê với giá 2.000đ/ngày. Tuy nhiên ông B., bà P. không đồng ý.

Đến ngày 2-3-2007, Chung cùng T.M.Đ. (SN 1988, trú tại phường Cẩm Thạch) lại tiếp tục đến đòi tiền bảo kê. Quá trình nói chuyện hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, Nguyễn Văn Chung đã dùng dao đâm anh N.V.S. (SN 1972, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả), là bạn của con gái bà P (lúc nãy cũng có mặt tại quán nước), dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Chung bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 5-3-2007, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chung về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và ra quyết định truy nã nghi phạm này.

Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Chung có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau khiến công tác xác định nơi lẩn trốn của đối tượng trở nên vô cùng khó khăn. Lực lượng công an đã dựa trên các mối quan hệ của nghi phạm này triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy bắt Chung nhưng vẫn "bặt vô âm tín".

Ròng rã 18 năm kiên trì lần theo dấu vết của đối tượng, tháng 6-2024, bất ngờ trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh có những thông tin mới về Trần Văn Chung.

Căn cứ tài liệu xác minh, các trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự xác định trong thời gian lẩn trốn, Chung có quan hệ sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ tên H. (trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) nhưng không đăng ký kết hôn.

Căn cứ nguồn thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập ngay một tổ công tác đến huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để xác minh thông tin của người phụ nữ tên H.. Thế nhưng vụ án lại một lần nữa tưởng như "đi vào ngõ cụt" khi kết quả xác minh cho thấy bà H. đã chuyển đi nơi khác, không còn sinh sống tại tỉnh Bắc Giang.

Không bỏ cuộc, sau nhiều tháng tiếp tục triển khai các biện pháp xác minh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được bà H. hiện đang sinh sống tại một xã biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả làm việc với bà H. xác định năm 2008, quá trình trốn truy nã, Chung lấy tên giả là Hoàng Văn Dũng và sinh sống với bà H. như vợ chồng tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đến năm 2010, Chung và bà H. có một người con chung. Trong quá trinh sinh sống, Chung có từng kể với bà H về việc trước đây có va chạm, xích mích đánh nhau ở TP Cẩm Phả nhưng không có vấn đề gì.

Đến giữa năm 2014, Chung chết vì bệnh ung thư phổi. Bà H. cùng chính quyền địa phương tổ chức đám tang cho Chung và chôn cất tại địa phương nhưng không làm thủ tục lấy giấy chứng tử cho Chung.

Căn cứ lời khai của bà H., Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành làm việc, thống nhất với gia đình bà H. và chính quyền xã Vô Tranh, huyện Lục Nam để khai quật tử thi Hoàng Văn Dũng, thu thập mẫu ADN để tiến hành giám định.

Kết quả giám định ADN xác định Hoàng Văn Dũng chính là Trần Văn Chung. Từ kết quả trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình nã đối với Trần Văn Chung, kết thúc hành trình 18 năm theo dấu đối tượng của cơ quan điều tra.