Ở đó, khát vọng dân tộc “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được tiếp nối bằng tầm nhìn chiến lược, bằng hành động cụ thể và bằng mục tiêu xuyên suốt: Vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, 1.586 đại biểu, đại diện cho trên 5,6 triệu đảng viên trong cả nước, đã hội tụ về đây, mang theo tiếng nói của cơ sở, của đời sống, của những địa phương còn nhiều gian khó và cả những trung tâm kinh tế năng động. Mỗi người một vị trí nhưng tất cả đều chung một niềm tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn và tương lai của đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV mang trên mình sứ mệnh lớn lao. Đại hội nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Trong chiều sâu ấy, có thể thấy rõ Đại hội chuẩn bị cho một ngưỡng phát triển mới, với tầm vóc, vị thế và khát vọng lớn hơn. Bởi thế, Đại hội mới có chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ rõ mong muốn: Đất nước ta “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Trải qua thời gian, khát vọng đó trở thành ước nguyện chung của dân tộc. Đại hội XIV chính là nơi khát vọng ấy được tiếp nối bằng tổng kết thực tiễn sâu sắc và bằng quyết tâm chính trị cao.

Đại biểu đến dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, đây là một giai đoạn đầy thử thách. Đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng đã đặt đất nước trước nhiều phép thử chưa từng có. Trong bối cảnh đó, bản lĩnh của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và tinh thần đồng lòng của Nhân dân đã được khẳng định. Việt Nam không chỉ vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.

Kinh tế vĩ mô giữ được ổn định, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt hơn nửa nghìn tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD. Một dấu ấn nổi bật khác là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính, hợp nhất nhiều địa phương, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ tiết kiệm nguồn lực, mà quan trọng hơn, để bộ máy vận hành hiệu quả hơn, gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn.

Niềm tin của Nhân dân còn được bồi đắp từ chính những quyết sách “vì dân”. Đảng và Nhà nước đã quyết định miễn học phí cho học sinh trường công lập từ mầm non đến trung học phổ thông từ năm học 2025 - 2026, đồng thời hỗ trợ học phí cho trường tư thục và hướng tới miễn viện phí toàn dân theo lộ trình đến năm 2030 - 2035. Mục tiêu là để mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản và khám sức khỏe định kỳ hàng năm, giảm gánh nặng chi phí, đảm bảo an sinh xã hội.

Hàng trăm dự án lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc được khởi công, khánh thành trong năm qua với tổng vốn đầu tư gần 1,65 triệu tỷ đồng cũng mở ra những con đường, hình thành những bệnh viện, trường học, khu nhà ở xã hội và tạo ra cơ hội việc làm mới cho người lao động.

Trong dòng chảy ấy, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt. Văn kiện thể hiện rõ tư tưởng “vì dân” khi đặt người dân vào trung tâm của mọi mục tiêu phát triển. Từ việc lấy ý kiến rộng rãi trong giai đoạn xây dựng văn kiện đến mục tiêu “phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân” làm đích cuối cùng của quá trình đổi mới.

Đại hội XIV cũng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với bình quân GDP khoảng 10% giai đoạn 2026 - 2030. Đây không chỉ là con số tăng trưởng đơn thuần mà còn gắn với nâng cao chất lượng sống, việc làm và thu nhập cho người dân. Đồng thời, lộ trình đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đã phản ánh khát vọng lớn của toàn dân tộc trong một chiến lược lâu dài.

Người dân đã nhìn thấy và cảm nhận được các chủ trương lớn đang đi vào cuộc sống!

Tinh thần “vì dân” cũng chính là triết lý cốt lõi, là mục tiêu tối thượng, xuyên suốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng ta. Mục tiêu đó hướng tới sự ấm no của Nhân dân, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Từ nền tảng ấy, công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mới có sức sống lâu bền.

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Trong tiến trình phát triển, Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, trong đó có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định đây là “giặc nội xâm” gây hậu quả rất lớn cho nguồn lực quốc gia, đe doạ sự tồn vong của Đảng, chế độ và đất nước, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiệm kỳ XIII, chúng ta đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có cả nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Quan trọng hơn, công cuộc này hướng tới kiểm soát quyền lực thực chất. Mục tiêu là để mỗi đồng tiền, mỗi dự án đều phục vụ lợi ích chung, để không một ai bị bỏ lại phía sau vì những sai lệch trong quản lý hay “lợi ích nhóm”. Đây chính là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, là sự tự soi, tự sửa để Đảng xứng đáng với vai trò lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn chỉ rõ, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình rồi sửa chữa khuyết điểm đó là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

Đại hội XIV vì thế không chỉ là nơi tổng kết, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Gần 14 triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội cho thấy sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân. Đó chính là nguồn sức mạnh lớn nhất để đất nước vượt qua mọi thách thức.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ, Đại hội kỳ này “thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng, là Đại hội nói đúng sự thật, bàn đúng việc cần bàn và quyết đúng điều phải quyết”.

Giờ phút khai mạc Đại hội XIV, có thể cảm nhận rõ một nhịp đập chung của đất nước. Đó là nhịp đập của niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên. Dưới lá cờ Đảng quang vinh, Đại hội bản lề này mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy Nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.