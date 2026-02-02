Khách Việt há hốc khi phát hiện 1 món đồ của Việt Nam trong homestay tại Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách Việt nhờ đường bay thuận tiện, cảnh đẹp bốn mùa và vô số trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tham quan nổi tiếng hay thiên đường mua sắm, không ít người còn gặp phải những tình huống "dở khóc dở cười" hoặc những khoảnh khắc bất ngờ khó quên - như câu chuyện của một vị khách Việt mới đây.

Theo chia sẻ của Thu Hà (Hà Nội), cô đã có chuyến du lịch Seoul cùng bạn bè và thuê một homestay dạng căn hộ có bếp chung để tiện sinh hoạt. Mọi thứ ban đầu khá bình thường cho đến khi Hà vào khu vực bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Cô kể lại rằng, chủ nhà đã chuẩn bị sẵn khá nhiều đồ ăn cơ bản cho khách: từ bánh mì, ngũ cốc, sữa cho tới trà và cà phê. Nhưng điều khiến Hà "đứng hình vài giây" lại nằm ở góc nhỏ đặt các loại đồ uống. Giữa những hộp trà túi lọc và cà phê ngoại nhập quen mặt, cô bất ngờ phát hiện một hộp cà phê G7 - thương hiệu cà phê hoà tan rất phổ biến tại Việt Nam.

"Lúc đó mình phải nhìn lại mấy lần cho chắc. Không nghĩ là ở một homestay tại Seoul lại có sẵn cà phê Việt. Cảm giác vừa buồn cười, vừa thấy thân quen lạ lắm", Hà chia sẻ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được cô chụp lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít bạn bè của cô đã bày tỏ sự ngạc nhiên, đúng như cảm giác của cô khi nhìn thấy cảnh tượng này trong căn bếp tại một homestay ở Hàn Quốc.

Thực tế, việc cà phê Việt xuất hiện tại xứ kim chi không phải điều quá xa lạ. Trong vài năm trở lại đây, người Hàn ngày càng quan tâm đến cà phê Việt Nam, đặc biệt là các dòng cà phê pha phin và cà phê hoà tan. Nhiều du khách Hàn khi tới Việt Nam thường tranh thủ mua cà phê gói về làm quà cho người thân, bạn bè bởi hương vị đậm đà và mức giá khá "dễ chịu".

Thậm chí, từng có thời điểm cà phê gói Việt Nam trở thành một trào lưu nhỏ trong giới trẻ Hàn. Trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video review thử cà phê Việt, từ cách pha cho tới cảm nhận hương vị.

Với Thu Hà, phát hiện nhỏ trong căn bếp homestay lại trở thành một kỷ niệm thú vị của chuyến đi. "Đi xa nhưng vẫn thấy đồ Việt, tự nhiên thấy gần gũi hơn hẳn. Cảm giác như mang được một chút hương vị quê nhà sang tận Hàn Quốc vậy", cô nói.

Câu chuyện của Hà khiến nhiều người nhận ra rằng, đôi khi trong những chuyến du lịch nước ngoài, không chỉ cảnh đẹp hay món ăn mới lạ mới tạo nên ký ức đáng nhớ. Mà chính những khoảnh khắc bất ngờ với các vật dụng quen thuộc - như một gói cà phê Việt giữa lòng Seoul - cũng đủ khiến hành trình trở nên đặc biệt hơn theo một cách rất riêng.