Khách Việt có thể thích bản Honda Civic mới này: Mâm mới, thêm tiện nghi hữu ích bên trong

Honda đã chính thức khai tử Civic Type R tại châu Âu, tuy nhiên phiên bản Civic thông thường vẫn sẽ tiếp tục được phát triển. Mẫu xe này vừa được làm mới giữa vòng đời với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất, mang đến vẻ ngoài sắc nét hơn, đặc biệt là ở phần đầu xe. So với thị trường Việt Nam, Honda Civic tại châu Âu nâng cấp facelift muộn màng hơn.

Tại châu Âu, Honda Civic nay mới có bản nâng cấp facelift. Ảnh: Honda

Phần lớn các chi tiết thiết kế của Honda Civic 2026 cho thị trường châu Âu giống với bản ra mắt Việt Nam từ năm ngoái, không xét đến sự khác biệt ở kiểu dáng hatchback so với sedan. Phần đầu xe được thiết kế lại với cản trước mới, lưới tản nhiệt phía trên được sửa đổi và lưới tản nhiệt phía dưới mở rộng đáng kể. Hãng giải thích lý do loại bỏ đèn sương mù là do đèn chiếu sáng LED chính đã đủ tốt, không cần thiết phải có đèn sương mù.

Sự khác biệt rõ nét ở Civic phiên bản châu Âu so với bản bán tại Việt Nam là bộ mâm 5 chấu kép màu bạc dạng phay kích thước 18 inch trên bản Advance cao cấp nhất. Phiên bản Sport tầm trung sử dụng bộ mâm tương tự nhưng được sơn đen.

Bộ mâm 18 inch màu sáng là điểm khác với xe tại Việt Nam. Ảnh: Honda

Bên trong xe, tất cả các phiên bản Civic giờ đây đều có trần xe và cột A màu đen, tạo cảm giác thể thao hơn cho khoang cabin. Các chi tiết mạ chrome mờ xung quanh cửa gió điều hòa cũng góp phần tạo nên sự sang trọng. Phiên bản Advance được bổ sung đèn chiếu sáng khu vực để chân - chi tiết mà xe tại Việt Nam không có. Phiên bản Sport được trang bị vô lăng sưởi nhiệt tiêu chuẩn. Phiên bản Elegance tiêu chuẩn cũng được nâng cấp với đế sạc không dây trên bảng điều khiển trung tâm.

Nội thất xe tương tự bản Việt Nam nhưng thêm đèn chiếu sáng chân. Ảnh: Honda

Hệ thống hybrid e:HEV kết hợp hai động cơ điện với động cơ xăng 2.0L vẫn được giữ nguyên. Hệ thống này tạo ra công suất 181 mã lực. Đây là hệ thống truyền động duy nhất có sẵn trên Civic tại châu Âu, khác với Việt Nam có cả động cơ xăng 1.5L tăng áp.