Khách uống 42 ca bia bị tính tiền 152 ca, dân mạng bức xúc mách mẹo chống gian

Trong một bài đăng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội , người dùng ẩn danh tố một quán ăn ở Hà Nội gian lận, kê khống số lượng trên hóa đơn, khiến tổng số tiền phải thanh toán bị đội lên gần 3 lần.

Người này cho biết, nhóm của anh có 30 người (trong đó 5 người không uống bia, chỉ dùng nước ngọt và nước suối), ngồi 5 bàn, hóa đơn thanh toán đơn 18 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, trưởng nhóm phát hiện phần tính tiền đồ uống ghi 152 ca bia, tương đương 11,8 triệu đồng.

"Trung bình mỗi ca 2 lít, 152 ca là khoảng 300 lít; số lượng này cả một quán tắm 3 ngày cũng không hết, chứ 25 người trong nhóm chúng tôi thì không thể nào uống nổi", tác giả viết, cho biết cả nhóm phản ứng gay gắt khi nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Sau khi kiểm tra camera và hóa đơn, quán thừa nhận sai sót và sửa lại con số 152 ca bia xuống còn 42 ca, tổng hóa đơn còn khoảng 10 triệu đồng. Như vậy, nếu không kiểm tra lại, nhóm khách này đã phải mất tiền oan cho 110 ca bia; tính theo đơn giá 78.000 đồng/ca thì số tiền bị tính sai là 8,58 triệu đồng.

Hóa đơn tính sai được tài khoản ẩn danh đưa lên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc này được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người dùng tỏ ra bất bình với quán nhậu: "May mà nhóm của bạn này có người chịu khó xem lại hóa đơn chứ không là mất oan gần chục triệu. Kiểu làm ăn chộp giật này sớm muộn gì cũng mất hết khách"; "Thấy khách đi đông, có lẽ là cũng ngà ngà nên họ mới dám làm thế. Quán này nên bị tẩy chay".

"Thiếu uy tín thế này thì làm sao mà phát triển được. Ăn một lần rồi cạch mặt. Người ta đi ăn không phải để bị làm tiền"; "Không hiểu sao lại có thể ghi khống tận 110 ca bia. Chắc chắn không phải là nhầm lẫn rồi, quá rõ ràng là cố tình. Phải đăng tên quán lên cho mọi người biết mà tránh"...

Ngoài việc bày tỏ sự bất bình với quán trên, nhiều cư dân mạng chia sẻ tình huống tương tự mà họ gặp khi vào các quán ăn, nhà hàng kinh doanh gian dối, chặt chém khách . "Mình từng đi ăn lẩu, quán tính thừa 2 phần thịt bò, 1 phần nấm. Mình gọi ra hỏi thì nhân viên nói do thu ngân mới đi làm nên ghi nhầm. Thật khó tin. Sau đó họ tính lại, giảm được gần 500.000 đồng. Từ đấy đi ăn chỗ nào mình cũng cẩn thận kiểm tra hóa đơn", Thanh Tùng bình luận.

Phan Anh viết: "Năm ngoái nhóm mình đi nhậu, vào một nhà hàng hải sản. Lúc tính tiền cũng thấy hóa đơn cao bất thường. Hóa ra họ tính thừa cả món cá đã hủy. May lúc đó vẫn chưa say hẳn, cãi nhau với quản lý một hồi họ mới chịu bỏ ra. Khổ thật!".

Hoàng Minh kể: "Mình từng đi du lịch biển, say rồi vào quán ăn đêm, gọi đĩa mì xào hải sản. Lúc tính tiền, họ ghi thành 2 đĩa với lý do đĩa này to, bằng hai suất bình thường. Mình không đồng ý thì họ bảo em chỉ làm theo lời quản lý. May mà mình gọi quản lý ra giải quyết, không thì bị chặt chém oan".

Tỉnh táo khi thanh toán, kiểm tra kỹ hóa đơn để tránh bị gian lận là lời khuyên mà nhiều người đưa ra: "Giờ đi ăn đông người cứ phải có một người không uống, chuyên trách đếm số lượng, đếm xong chụp lại hóa đơn rồi mới cho tính tiền. An toàn nhất", Mai Chi chia sẻ.

Văn Khánh viết: "Đi ăn nhậu như này mỗi lần gọi món xong thì đọc lại order với nhân viên một lần nữa, xong rồi kiểm tra kỹ họ viết gọi đồ như nào để sau tính tiền mình còn nhớ được. Với những cuộc nhậu kéo dài, bạn có thể yêu cầu nhân viên tạm tính hóa đơn sau một khoảng thời gian nhất định. Việc này giúp kiểm soát số lượng dễ dàng hơn và tránh bị dồn vào lúc cuối".



