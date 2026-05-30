Khách Trung Quốc vừa nhăn mặt chê mắm tôm thối, giây sau đã nhún nhảy vì quá ngon

Chuyện là trong lần đầu tiên trải nghiệm món bún đậu mắm tôm, nam du khách được người bạn đi cùng gợi ý ngửi thử bát nước chấm màu tím đặc trưng. Vừa đưa lên mũi, mùi hương nồng đậm xộc thẳng vào khứu giác khiến anh chàng lập tức nhăn mặt, chun mũi và thốt lên lời chê bai thẳng thừng rằng món này bốc mùi quá đáng. Biểu cảm kinh hoàng lúc đó của anh giống hệt tâm lý chung của đại đa số người ngoại quốc khi lần đầu giáp mặt gia vị lên men trứ danh của Việt Nam.

Vậy mà chỉ vài giây sau, phép màu ẩm thực Việt đã gõ cửa. Quyết tâm nhắm mắt nhắm mũi chấm thử một miếng đậu rán ngập trong mắm tôm, thái độ của chàng trai Trung Quốc quay xe cái rụp. Vị mặn mòi, béo ngậy xen lẫn chút chua cay bung tỏa trong khoang miệng làm anh trố mắt ngạc nhiên. Thậm chí, nam du khách còn liên tục gật gù đắc ý và nhún nhảy đầy thích thú vì hương vị cuốn hút ngoài sức tưởng tượng.

Thực tế, phản ứng "ghét của nào trời trao của ấy" này không hề hiếm gặp. Trên các diễn đàn mạng xã hội, mắm tôm luôn được ví như trùm cuối trong bản đồ ẩm thực Việt Nam, thách thức lòng can đảm của mọi du khách. Rất nhiều khách Tây, khách Hàn hay Trung Quốc ban đầu đều khóc thét vì mùi hương nồng nặc, nhưng một khi đã vượt qua được rào cản khứu giác, họ lại sinh ra "nghiện" sự đậm đà vô đối này.

Trên TikTok hay YouTube, không khó để bắt gặp những video du khách nước ngoài ăn thử bún đậu mắm tôm với tâm trạng chuẩn bị tinh thần từ trước. Thậm chí, nhiều người còn gọi đây là một level khó khi khám phá ẩm thực Việt Nam, tương tự cách du khách quốc tế thử sầu riêng ở Đông Nam Á hay natto tại Nhật Bản.

Dưới phần bình luận của sự việc tấu hài nói trên, vô số netizen Việt đã để lại lời trêu chọc đầy tự hào. Nhiều người đùa rằng mắm tôm chính là một hệ tư tưởng, ban đầu chê tơi tả nhưng ăn vào là dính ngải không dứt ra được. Rõ ràng, sự đối lập mạnh mẽ giữa mùi hương dễ gây sốc và hương vị tuyệt hảo sau khi pha chế đã biến mắm tôm thành một trải nghiệm gây nghiện, thu hút sự tò mò của hàng triệu du khách quốc tế.