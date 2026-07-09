Khách Trung Quốc kể về 15 ngày sống ở Đà Lạt, người Việt xem kỹ không tua đoạn nào: Đây là cách đi Đà Lạt đúng nhất

Vlog du lịch Đà Lạt của một chàng trai người Trung Quốc đang viral trên MXH.

Không chỉ khiến du khách mê mẩn vì cảnh đẹp hay đồ ăn, Việt Nam còn ngày càng trở thành "chất liệu" cho nhiều nhà sáng tạo nội dung quốc tế. Từ những vlog ngắn ghi lại hành trình khám phá đến các series du lịch kéo dài hàng tuần, không ít video về Việt Nam đã thu hút hàng triệu lượt xem nhờ góc quay đẹp mắt và cách kể chuyện cuốn hút.

Mới đây, một chàng trai người Trung Quốc tiếp tục gây chú ý khi đăng tải vlog ghi lại 15 ngày khám phá Đà Lạt với chất lượng hình ảnh và cách dựng phim ấn tượng đến mức nhiều người xem phải trầm trồ.

Theo đó, anh bạn này có tên Lý Vũ, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc). Trên các nền tảng MXH của mình như Douyin hay Xiaohongshu, Lý Vũ thường đăng tải các vlog về cuộc sống đời thường, những chuyến du lịch của mình nhưng không quá viral. Song, anh vừa có chuyến du lịch tại Việt Nam, tham quan Đà Lạt cũng như ở TP.HCM thì nhận được nhiều sự chú ý hơn từ người xem.

Vlog ghi lại cảnh đẹp, những món ăn ngon tại Đà Lạt trong 15 ngày của du khách người Trung Quốc đang viral (Nguồn: @tourquoctegiare)

Đặc biệt là vlog 15 ngày tại Đà Lạt của Lý Vũ khiến nhiều người thích thú. Từ cách chọn cảnh quay, dựng, lựa chọn âm nhạc trong từng khung hình của anh chàng đều được nhận xét mang đến sự chill chill, chữa lành tuyệt đối. Không ít người còn cho rằng nhìn đoạn vlog giống như một người đã sống ở Đà Lạt lâu năm, ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày hơn là một khách du lịch lần đầu đến đây.

Trong vlog của mình, Lý Vũ cũng bày tỏ cảm xúc rằng thấy bản thân đã hòa nhập như người bản địa. Anh chàng đi mọi ngóc ngách ở Đà Lạt để tìm kiếm những quán cafe ẩn mình trên đồi, những quán ăn nhỏ mà chỉ người địa phương biết tới. Không những thế, trong chuyến đi 15 ngày, Lý Vũ còn luôn giữ thói quen đi siêu thị mỗi tối để mua trứng, sữa chua. Điều này khiến anh cảm thấy mình không còn là khách du lịch mà như thể đang sống một cuộc sống đời thường tại Đà Lạt.

Lý Vũ đến từ Quảng Đông (Trung Quốc)

Những cảnh quay đặc trưng khung cảnh Đà Lạt khiến nhiều người mê mẩn

Cũng chính bởi cách thể hiện, giới thiệu về Đà Lạt của Lý Vũ mà đoạn vlog này đang viral tại Việt Nam. Bởi nó vừa êm ả, vừa đậm nét Đà Lạt nhưng lại cũng gợi đến nhiều thước phim chữa lành giống như bộ phim Đi Về Nơi Có Gió.

Anh chàng dành nhiều lời khen cho ẩm thực tại Đà Lạt

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng liên tục dành lời khen ngợi cho nam du khách. Nhiều người còn xin thông tin của Lý Vũ vì “nghiện” phong cách quay vlog của anh chàng này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Quay vlog mà cảm tưởng có thể làm phim được luôn. Ai hay coi phim Trung sẽ thấy những cảnh chuyển giống bạn này, màu phim nữa, thật sự ấn tượng”.

- “Góc quay cảm giác như đang xem Đi Về Nơi Có Gió. Xem xong muốn đi Đà Lạt ngay lập tức, quá đẹp và yên bình”.

- “Lần đầu coi vlog full mà không tua giây nào. Cảm giác như chính mình cũng đang ở Đà Lạt luôn. Thích vibe của bạn này quá”.

- “Bạn này làm video nhìn rất đời, thực tế nhưng cũng vẫn điện ảnh. Xem cảm giác thư giãn, chữa lành vô cùng”.

- “Màu phim dành cho Đà Lạt. Nể bạn khách này vì chịu khó tìm tòi những quán địa phương, những quán nhỏ không nổi tiếng với khách du lịch nhưng lại rất ngon”.

- “Việt Nam mình đỉnh thật, đi đến đâu cũng sẽ có những cảnh quay đặc biệt. Giờ nhiều du khách Trung giống bạn này cũng đang yêu thích và đến Đà Lạt rất nhiều. Tự hào ghê”.