Khách tố bị vu khống trộm đồ ở Aeon Long Biên, dân mạng phẫn nộ mong sớm làm rõ

Clip nữ khách hàng cùng hai con nhỏ bị hai người tự xưng nhân an ninh của Aeon Long Biên vu khống trộm đồ khiến dân mạng bức xúc, đề nghị sớm làm rõ trách nhiệm.

Việc một nữ khách hàng phản ánh mình bị vu khống trộm đồ, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) và clip ghi lại sự việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Theo lời chị N. (nạn nhân trong clip), khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 của trung tâm thương mại để đặt taxi về nhà. Khi đang đi qua bãi gửi xe máy, ba mẹ con bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn đường và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Thời điểm tiếp cận, hai người này mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang kín mít, người còn lại đeo kính. Dù chị N. liên tục khẳng định mình mua hàng tử tế, sẵn sàng xuất trình hóa đơn để kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn quyết đòi gọi ô tô ép ba mẹ con lên xe, khiến các cháu nhỏ hoảng sợ.

Vụ việc tại Aeon Mall Long Biên gây bức xúc dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ đến khi chị N. kiên quyết phản kháng, hô hoán lớn tiếng để thu hút sự chú ý của người xung quanh, một trong hai thanh niên mới lúng túng lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Kết quả kiểm tra túi đồ tại chỗ đối chiếu với hóa đơn hoàn toàn trùng khớp, không có bất kỳ sản phẩm nào gian lận.

Chị N. bức xúc cho rằng việc bị nghi ngờ vô căn cứ, xô đẩy và ép lên xe khi chưa xác minh đã bôi nhọ nghiêm trọng danh dự của chị và gây tổn thương tâm lý nặng nề cho các con. Đại diện Aeon Mall Long Biên cho biết đang xác minh, rà soát lại camera giám sát để làm rõ vụ việc.

Clip được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, đa số người xem bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của những người tự xưng là an ninh siêu thị, đồng loạt lên tiếng mong muốn các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ để trả lại sự công bằng cho nạn nhân. Họ chờ ban quản lý siêu thị kiểm tra camera, làm rõ quy trình làm việc và có lời xin lỗi thỏa đáng trước công chúng nếu có lỗi sai.

Nhiều người thể hiện sự giận dữ tại fanpage của Aeon Mall Long Biên, thậm chí đánh giá 1 sao trên ứng dụng Google Maps. "Ngay cả khi hai kẻ kia chỉ là nhân viên an ninh giả mạo, thì việc họ có cơ hội hành xử như vậy trong khu vực cũng cho thấy công tác an ninh ở đây chưa tốt" , một cư dân mạng viết.

Minh Hoàng bức xúc: "Không mặc sắc phục, không đeo thẻ, lại còn bịt khẩu trang kín mít rồi tự xưng an ninh để ép người ta lên xe? Giữa thanh thiên bạch nhật mà hành xử quá vô lý. Chưa kiểm tra hóa đơn, chưa check camera mà đã xông vào áp sát, chặn đường như bắt tội phạm. Nếu là giả an ninh thì sao lại dám ngông ngênh thế. Kể cả có là an ninh thật thì quy trình làm việc kiểu này là sai quá sai rồi".

Thu Trang lo ngại về an toàn cho trẻ nhỏ và nghi vấn dàn cảnh bắt cóc: "Đọc mà nổi hết da gà, giả dụ lúc đó chị này không tỉnh táo hô hoán lên thì ba mẹ con bị ép lên chiếc ô tô kia rồi chở đi đâu? Mặc thường phục không thẻ ngành ai biết là an ninh thật hay kẻ xấu dàn cảnh bắt cóc, tống tiền? Tội nghiệp 2 đứa trẻ, đi chơi với mẹ mà gặp cảnh này chắc ám ảnh tâm lý lắm. Aeon Mall Long Biên cần sớm xác minh, làm việc với cơ quan chức năng để xử lý đúng người, đúng tội".

Trên ứng dụng Google Maps, Aeon Mall Long Biên đang hứng chịu "cơn bão" đánh giá 1 sao. (Ảnh chụp màn hình)

Anh Tuấn cho rằng nếu hai người kia thực sự là nhân viên an ninh, Aeon Mall Long Biên cần sớm có một lời xin lỗi công khai và đền bù danh dự: "Đã kiểm tra tại chỗ và đối chiếu hóa đơn hoàn toàn trùng khớp thì ban quản lý siêu thị phải lập tức có lời xin lỗi công khai đến gia đình chị N. Hành vi vu khống, xô đẩy người thi hành đúng luật mua bán (có hóa đơn) ngay nơi công cộng là bôi nhọ danh dự nghiêm trọng. Mong cơ quan chức năng, công an phường cũng vào cuộc làm rõ xem hai thanh niên kia có hành vi làm trái pháp luật không?".

Trâm Anh khó hiểu về công tác bảo an tại Aeon Mall Long Biên: "Nhà mình ngay gần Long Biên, tuần nào cũng cho con vào đây ăn uống, mua sắm mà giờ đọc tin này thấy bất an thực sự. Khách hàng vào chi tiền để mua dịch vụ và sự an tâm. Nếu hai người kia không phải an ninh thật mà dám mạo danh ngay tại đó thì công tác bảo vệ quá kém, rất đáng lo".

Nhiều dân mạng yêu cầu trích xuất camera công khai để toàn bộ vụ việc được làm rõ đúng sai. Quốc Khánh bình luận: "Sự việc đã làm nóng mạng xã hội từ hôm qua đến giờ, tốt nhất là phía Aeon Mall nên nhanh chóng trích xuất camera toàn bộ quá trình từ lúc chị N. thanh toán ở quầy đến lúc ra bãi xe để công khai cho dư luận. Nếu nhân viên an ninh làm sai quy trình, lạm quyền và vu khống khách thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Ngày 8/6, đại diện Công an phường Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đơn vị nắm thông tin vụ việc người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và đang xác minh .

Phóng viên liên hệ với Aeon Mall Long Biên, đại diện đơn vị cho biết Aeon cũng đang xác minh, rà soát lại camera giám sát để làm rõ vụ việc. Khi được hỏi về 2 người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên hay không, đại diện siêu thị này chưa xác nhận và cho biết vẫn phải xác minh.