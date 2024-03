Khách Tây "xoắn não" khi làm đề tiếng Anh thi đại học, không tin học sinh Việt có thể làm được vì người bản xứ còn "bó tay"

Nhiều người quan niệm, giải đề thi tiếng Anh là thách thức không hề nhỏ đối người Việt bởi lẽ, tiếng Anh đâu phải ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Còn đối với những người sinh ra và lớn lên ở các quốc gia nói tiếng Anh như: Anh, Mỹ, Úc... thì mấy câu trong đề thi tiếng Anh của chúng ta lại là chuyện nhỏ.

Nhưng mọi người đã nhầm rồi, bởi nhiều câu thuộc mức độ vận dụng, vận dung cao trong đề thi tiếng Anh của người Việt đôi khi khiến chính người nước ngoài phải "xoắn não". Thế mới thấy những bạn học sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tiếng Anh THPT đỉnh cỡ nào.

Người nước ngoài giải đề tiếng Anh thi Tốt nghiệp THPT 2023 (Nguồn: @tienganh_langmaster)

Trong đoạn clip, câu hỏi đầu tiên được đưa ra để người nước ngoài làm thử có nội dung: "They give (A) a good presentation on (B) how to adopt (C) a green (D) lifestyle last week".

Được biết, đây là câu hỏi số 33 thuộc mã đề 401 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023, yêu cầu thí sinh tìm lỗi sai trong 4 từ gạch chân là: "give", "on", "to adopt", "green". Thật ra, đây là câu hỏi tương đối dễ, hỏi thí sinh về kiến thức thì động từ. Ở đây có trạng từ chỉ quá khứ là "last week" (tuần trước - PV), nên động từ phải chia ở thì quá khứ là "gave", chứ không phải "give". Đa phần người nước ngoài trong đoạn video đều trả lời đúng.

Câu hỏi số 2 được đưa trong trong đoạn video là câu 31 của mã đề 401 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023. Cụ thể, câu hỏi yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa trong câu: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative(C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

Hai câu hỏi được đưa ra để thử thách người nước ngoài nằm ở câu hỏi 31 và 33 mã đề 401

Ngay sau khi đọc xong câu hỏi này, vị khách Tây đầu tiên đã phải thốt lên: "Cái gì cơ" vì không biết đâu mới là đáp án cần tìm. Thậm chí, có người còn phải thừa nhận rằng: "Tôi thật sự không biết câu này, nó quá phức tạp", "Đọc mà mệt ngang luôn á", "Đây là tiếng Anh thi đại học á, nó quá sức rồi"... Cuối cùng, ai cũng phải chịu thua trước câu hỏi này.

Thật ra, đây là một trong những câu hỏi khó nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh. Vào năm ngoái, câu hỏi này cũng gây không ít tranh cãi. Nhiều người chỉ ra câu này có 2 đáp án đúng là B hoặc C. Bởi, từ "distinctive from" (B) không có nghĩa trong từ điển Cambridge và Oxford . Từ điển giải thích "distinctive" là mang tính đặc trưng, điển hình, thường kết hợp với danh từ và không đi với "from". Cách dùng đúng là "distinct from". Còn nếu chọn đáp án C từ "comparative group" cũng sẽ được chấp nhận vì từ này sử dụng sai thuật ngữ, phù hợp hơn phải là "comparison group".

Sau cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định, thí sinh chọn phương án B - "distinctive" hay C - "comparative" đều được tính điểm. Tức, một câu hỏi có đến 2 đáp án đúng.

Đến người nước ngoài cũng phải "chào thua" trước câu hỏi 31 của mã đề 401 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023

Gạt bỏ tranh cãi sang một bên, đây là một câu hỏi "đánh đố" không chỉ với các bạn học sinh cuối cấp, mà ngay kể cả với người nước ngoài. Thế mới thấy, để đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học bạn phải học rất chắc kiến thức, bên cạnh đó kỹ năng làm bài, tâm lý trong phòng thi cũng phải vững nữa.

Về phần mình, bạn có làm đúng câu này không?