Khách Tây "wow" liên tục khi phát hiện món bánh chỉ có trong những ngày này tại Việt Nam, khuyên phải mua ngay về làm quà

Nhắc đến quà mang về từ Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài thường nghĩ ngay đến cà phê, hạt điều, các loại trái cây sấy hay kẹo mè xửng... Đó đều là những món đặc sản gọn nhẹ, dễ bảo quản, mang hương vị riêng của vùng đất hình chữ S. Nhưng mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ trải nghiệm "bất ngờ" khi khám phá ra một món quà đặc biệt hơn hẳn, vừa ngon, vừa ý nghĩa, lại chỉ xuất hiện đúng một mùa trong năm - đó chính là bánh Trung thu.

Theo chia sẻ, cô tình cờ có chuyến du lịch Việt Nam ngay trước thềm Tết Trung thu. Khi dạo quanh siêu thị, cô ngỡ ngàng thấy hàng loạt mẫu bánh Trung thu với mẫu mã đẹp mắt. Ban đầu, cô tò mò không hiểu vì sao lại có nhiều loại bánh như vậy. Nhưng chỉ cần lướt một vòng xem những chiếc bánh với hương vị khác nhau, cô đã không ngừng "wow" vì sự đa dạng và tinh tế.

Có loại bánh truyền thống với nhân đậu xanh, thập cẩm lạp xưởng trứng muối; có loại lại hiện đại hơn với sô-cô-la, trà xanh, hạt dẻ hay cả hương vị matcha, tiramisu. Mỗi chiếc bánh như một thế giới hương vị thu nhỏ, vừa ngọt ngào, vừa bùi béo, lại có chút mặn mà cân bằng.

Điều đáng nói nhất là món bánh này không bán quanh năm, mà chỉ xuất hiện đúng dịp Rằm tháng Tám. Nghĩa là nếu lỡ chuyến đi này, gần như cô sẽ chẳng thể tìm thấy bánh Trung thu ở bất cứ đâu tại Việt Nam. Chính vì vậy, cô khuyên rằng: "Nếu đến Việt Nam vào những ngày này, nhất định phải mua bánh Trung thu về làm quà".

Thực tế, bánh Trung thu từ lâu đã không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng văn hóa. Người Việt trao tặng nhau hộp bánh để thể hiện tình thân, tình bạn, sự gắn kết trong gia đình. Bánh được làm tròn trịa như vầng trăng, tượng trưng cho sự viên mãn, đầy đủ. Với du khách nước ngoài, việc mang về một hộp bánh Trung thu chẳng khác nào mang cả một phần ký ức, một câu chuyện văn hóa Việt Nam về xứ sở của mình.

Có thể nói, ai ghé thăm Việt Nam đúng mùa Trung thu đều vô cùng may mắn. Không chỉ được ngắm phố phường rực rỡ ánh đèn lồng, được nghe tiếng trống múa lân rộn ràng, mà còn được nếm thử và mua về món bánh chỉ "có một không hai" trong năm. Và hẳn rằng, với những vị khách như cô gái Tây kia, ký ức về Việt Nam sẽ mãi ngọt ngào như hương vị của chiếc bánh Trung thu đêm Rằm.