Khách Tây tự tin đi ăn quán Việt bằng tiếng Việt: Món đầu gọi sai tên, món thứ hai khiến nhân viên phục vụ “sốc“

Tiếng Việt vốn nổi danh trong mắt bạn bè quốc tế là một ngôn ngữ "phong ba bão táp". Khó khăn không nằm ở bảng chữ cái hay ngữ pháp, mà chính là hệ thống thanh điệu như một bản nhạc đầy nốt cao thấp. Chỉ cần một phút sơ suất khi phát âm, từ một thực khách lịch sự, các vị khách nước ngoài có thể tự biến mình thành nhân vật chính trong những tình huống bi hài ngay tại quán ăn.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho cộng đồng người nước ngoài học tiếng Việt, một bài đăng đã thu hút rất nhiều lượt tương tác khi kể về trải nghiệm "đau thương" của một du khách lần đầu tập gọi món bằng tiếng bản địa.

Đoạn hội thoại được chia sẻ cho thấy nỗ lực của vị khách này đã dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Tạm dịch đoạn hội thoại có nội dung như sau:

- Này, hôm nay tôi vừa thử nói tiếng Việt đấy.

- Kết quả sao rồi?

- Tệ lắm. Tôi muốn gọi một bát phở gà... nhưng chẳng hiểu sao lại nói thành "phở già".

- Haha, vậy là thay vì phở gà, cậu lại đòi ăn... "old pho" à?

- Đúng thế, chị chủ quán cứ nhìn tôi trân trân. Sau đó tôi cố chuyển sang gọi bún bò, nhưng lại lộn xộn dấu thế nào mà nói thành 'bú bò'...

- Không thể nào! Ý nghĩa của từ đó khác xa lắm đấy.

- Thì thế, anh nhân viên phục vụ nghe xong suýt phun cả nước đang uống ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ cần sai một cái dấu thôi là có thể gây ra xung đột quốc tế mất!

Tự tin gọi món bằng tiếng Việt song vị khách Tây đã gặp không ít khó khăn. Ảnh minh họa: @MattReardonVlogs

Sự nhầm lẫn của anh chàng trong câu chuyện trên thực tế là một "cái bẫy" điển hình mà bất kỳ người nước ngoài nào khi học tiếng Việt cũng từng mắc phải.

Đầu tiên là cặp từ "gà" và "già". Trong tiếng Anh, âm "g" và "gi" đôi khi có sự tương đồng trong cách phát âm của người bản ngữ tùy vùng miền. Kết hợp với việc không kiểm soát được cao độ của dấu huyền, anh bạn này đã biến món thịt gà thơm ngon thành một tính từ chỉ tuổi tác. Việc đòi ăn "phở già" khiến chủ quán bối rối là điều dễ hiểu, vì trong khái niệm ẩm thực Việt, làm gì có món nào tên như thế!

Nhưng đỉnh điểm của sự "tai hại" chính là khi gọi bún bò. Anh chàng đã vô tình bỏ quên chữ "n" trong chữ "bún" và đi kèm với từ "bò". Trong tiếng Việt, sự kết hợp này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó chính là lý do khiến anh nhân viên phục vụ phải "phun cả nước" vì quá sốc trước lời đề nghị táo bạo từ một vị khách lạ.

Chỉ một chút nhầm lẫn trong phát âm hay dấu câu cũng có thể gây ra những hiểu lầm khó đỡ. Ảnh minh họa: @MattReardonVlogs

Thực tế, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và cực kỳ nhạy cảm với cao độ. Một thay đổi nhỏ ở các dấu hỏi, sắc, huyền hay nặng cũng đủ để biến một danh từ trung tính thành một từ ngữ vô nghĩa hoặc thô tục. Với người nước ngoài, học tiếng Việt không chỉ là học từ vựng mà còn là bài tập rèn luyện thính giác. Những tình huống nhầm lẫn như trên tuy hài hước nhưng cũng chính là minh chứng cho sự tinh tế và đa dạng ẩn chứa trong từng âm tiết của ngôn ngữ Việt Nam.