Khách Tây sốc với kiểu chống nóng của khách sạn Hội An: Bỏ đá lạnh vào bể bơi

Clip khách Tây thích thú khi trải nghiệm bơi cùng đá lạnh tại Hội An. (Nguồn: @sydclearscustoms)

Cái nóng như thiêu của mùa hè Hội An, Quảng Nam, khi nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 36°C - 42°C cản trở du khách tận hưởng kỳ nghỉ và những tiện nghi của khách sạn, chẳng hạn như bể bơi ngoài trời. Tuy nhiên, một clip đang được xem nhiều choáng ngợp trên mạng xã hội TikTok cho thấy, các địa điểm lưu trú đã sáng tạo ra những cách khắc phục ít ai ngờ tới.

Clip này do du khách Syd (người Mỹ) đăng tải, đã ghi lại khoảnh đầy thú vị tại hồ bơi khách sạn. Trong khi cô đang ngần ngại không biết có nên bước xuống làn nước mà cô nghĩ là rất nóng hay không thì bất ngờ thấy một nhân viên mang đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm xuất hiện vác cây đá lạnh nguyên khối rất lớn thả xuống hồ bơi.

Hình ảnh cận cảnh sau đó cho thấy trong hồ có một số khối đá lạnh được thả xuống, giúp du khách có thể cảm nhận sự mát mẻ trong làn nước dù ánh nắng rất chói chang.

Ống kính máy quay lia một vòng quanh hồ bơi, "bắt" được biểu cảm đa dạng của các du khách. Trong khi mấy đứa trẻ tỏ ra phấn khích, hào hứng bơi lại gần để chạm vào khối đá thì một số người khác không giấu nổi sự ngạc nhiên. Có khách Tây "đứng hình" mất vài giây, mắt tròn mắt dẹt dõi theo đường đi của tảng đá mát lạnh đang trôi bồng bềnh giữa dòng nước ấm.

Clip nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Dân mạng tấm tắc khen sự sáng tạo, nhanh trí của khách sạn.

"Đúng là đỉnh cao của nghệ thuật chăm sóc khách hàng. Chứ trời này mà xuống nước khéo lại thành món thịt luộc"; "Du lịch Việt Nam đúng là không bao giờ làm bạn thất vọng. Cái khó ló cái khôn, cái gì cần mát cứ cho thêm đá vào là lạnh ngắt ngay"; "Khách Tây đi du lịch trải nghiệm văn hóa là chính. Thế nhưng có nằm mơ họ cũng không nghĩ ra được quả trải nghiệm bể bơi onsen phiên bản giới hạn ngược như thế này".

Dân mạng đùa rằng ở Việt Nam thì có tắm khoáng nóng ngày đông và ngâm mình đá lạnh mùa hè. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Vũ bình luận: "Du khách chắc mới chỉ được đi trải nghiệm nước khoáng nóng, chứ chưa bao giờ thử trải nghiệm tắm đá lạnh giữa trời hè như vậy. Khách bỏ tiền mua vé đi bơi, khách sạn khuyến mãi thêm đá giải nhiệt kèm trải nghiệm ôm đá đi quanh đi bơi".

Thậm chí, nhiều người nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam trải nghiệm. "Lúc đầu, tôi còn không hiểu họ cho đá xuống bể bơi làm gì. Sau khi tìm hiểu nhiệt độ miền Trung, Việt Nam, tôi coi mà vừa sợ vừa mắc cười quá chừng. Trải nghiệm quá vui vẻ, muốn đến thử một lần", một người Mỹ chia sẻ.

Nói về chuyện đối phó với cái nóng, không ít dân mạng chia sẻ mẹo vận động mùa hè ngoài trời mà không lo sốc nhiệt. Thanh Phong bật mí: "Kinh nghiệm xương máu của tôi sau bao năm chạy bộ dưới cái nắng đổ lửa là cứ phải áp dụng quy tắc 20 phút. Cứ chạy hoặc vận động liên tục 20 phút là phải chủ động tìm bóng râm trú ẩn ngay, uống vài ngụm nước lọc nhỏ để hạ nhiệt cơ thể từ bên trong, tuyệt đối không được đợi đến khi khát khô cổ họng mới uống nhé".

Bảo Quốc gợi ý: "Mùa này nếu bắt buộc phải vận động hay làm việc dưới nắng từ 36 đến 42 độ, mọi người cứ chuẩn bị sẵn một cái khăn bông nhỏ, thấm ướt nước mát rồi quấn quanh cổ hoặc lau liên tục vào các vùng có mạch máu lớn như gáy, nách, bẹn và cổ tay. Hạ nhiệt ở mấy vị trí chốt chặn này giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt cực kỳ nhanh, giảm hẳn cảm giác hoa mắt chóng mặt".