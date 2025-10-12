Khách Tây phải nhận “trái đắng” khi dám thử gánh hàng rong vỉa hè Việt Nam

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã xôn xao trước một đoạn video ngắn được đăng tải bởi một du khách nước ngoài khi đang trải nghiệm du lịch tại Việt Nam. Khoảnh khắc này đã thu hút người xem bởi hành động hết sức đáng yêu và ý nghĩa của anh chàng du khách, cùng với những lời nhận xét chân thành về người Việt Nam.

Khách Tây thử thách gánh hàng rong

Trong đoạn clip, ghi lại khoảnh khắc du khách Tây trải nghiệm nâng chiếc gánh rong trên vỉa hè. Nam du khách cúi xuống, nâng chiếc đòn gánh lên vai. Có thể thấy rõ sự bất ngờ và chật vật trên khuôn mặt anh khi cố gắng giữ thăng bằng và đứng thẳng người lên khiến nam du khách phải thốt lên: "Cái này nặng quá!". Hai chiếc thúng nặng trĩu, một bên đựng đầy các loại củ quả như chuối, khoai lang, bên còn lại là những túi hàng khác đã tạo nên một thách thức không hề nhỏ cho nam du khách.

Sức nặng của gánh khiến khách Tây bất ngờ

Sau khi thử gánh được vài giây, nam du khách đặt gánh hàng xuống và hành động sau đó đã khiến người xem phải bật cười vì sự dễ thương của anh chàng. Anh tiến lại gần người phụ nữ bán hàng và bóp vai cho cô vì hiểu được sức nặng mà cô đã phải gánh mỗi ngày để bán hàng. Người phụ nữ bán hàng ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó nở một nụ cười đáp lại sự thân thiện của chàng trai.

Vị khách Tây này phải đánh bóp cho cô gánh hàng rong

Đi kèm với những hình ảnh đẹp và ấm áp này là dòng chú thích của nam du khách trong video: "Người Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới" và "Quá nhiều tình yêu thương ở đất nước này". Đoạn video đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh của cô gánh hàng rong và một số người còn kể chuyện người nhà của mình cũng từng gánh hàng rong như người phụ nữ trong video.

- Ngày xưa các bác còn gánh nguyên cái bếp, cái nồi nước lèo, đúng là phi thường.

- Khoan nói đến việc nặng nhẹ, giữ cân bằng thôi là đã khó lắm rồi.

- Lúc nhỏ mẹ tôi gánh cái bếp ở sau còn tôi ngồi trong cái nồi ở trước, nhà tui bán bánh canh, bán hết thì tui vào nồi ngồi mẹ gánh về.

- Gánh không quen đau vai lắm.

- Bà nội mình hồi xưa gánh rau nhiều hơn vậy từ ngã 4 Thủ Đức lên chợ Bến Thành bán.

Khách Tây thử thách gánh hàng rong và bất ngờ trước trọng lượng của gánh

Những gánh hàng rong đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt, với hai chiếc thúng cân bằng gánh trên vai, chứa đựng đủ loại hàng hóa. Từ món ăn vặt, trái cây tươi cho đến vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Chúng không chỉ là kế sinh nhai của nhiều người lao động, mà còn là hình ảnh đặc trưng góp phần tạo nên nét riêng của đường phố Việt Nam.

Trải nghiệm này có thể là một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ của nam du khách trong chuyến du lịch Việt Nam khi có thể hiểu hơn về đời sống và văn hoá của người Việt. Và như video mà nam khách Tây đã chia sẻ, đôi khi những điều giản dị nhất lại khiến khách quốc tế cảm nhận sâu sắc nhất về đời sống, văn hoá của người Việt.

