Khách Tây mang chiếc bánh mì Việt Nam đi khắp nước Pháp, cuối cùng lại "chia tay" vì lý do vô cùng hài hước

Không thể phủ nhận rằng, bánh mì là một trong những món ăn Việt Nam được rất nhiều người yêu thích. Thậm chí, có những vị khách nước ngoài còn mê bánh mì Việt tới nỗi mua lên máy bay và mang về nước, hay đi tìm những hàng bán đồ Việt ở nước ngoài để có thể thưởng thức bằng được.

Đáng chú ý, mới đây, một vị khách Tây đã miêu tả câu chuyện về niềm đam mê bánh mì Việt theo cách vừa lãng mạn, vừa hài hước, khiến người xem vô cùng thích thú. Mặc dù cái kết hơi buồn khi anh đã phải "chia tay" chiếc bánh mì vì lý do không ngờ tới, thế nhưng người xem lại không nhịn được cười.

Cụ thể, anh chàng Will, chủ nhân kênh TikTok @willinvietnam đã mang theo một chiếc bánh mì Việt Nam cùng về Pháp. Sau đó, anh giữ chiếc bánh mì ở bên cạnh dù có đi bất kì đâu, từ đi ăn, đi cà phê cho đến đi du lịch, trượt tuyết... Hình ảnh được Will miêu tả như thể anh và chiếc bánh mì là một... cặp đôi vậy.

Đoạn video hài hước này cũng ngầm thể hiện rằng Will có niềm đam mê rất lớn đối với bánh mì Việt Nam.

Câu chuyện tình yêu với chiếc bánh mì của Will đang rất lãng mạn, khiến người xem vừa buồn cười vừa thích thú thì lại bất ngờ bì cắt ngang vì một... sự cố. Mà theo miêu tả trong video thì bỗng một ngày kia, Will bất ngờ phát hiện ra chiếc bánh mì Việt Nam mà anh vô cùng yêu quý lại bất ngờ "nảy sinh tình cảm" với bánh mì Pháp. Điều đó khiến Will vô cùng bực bội và lập tức quay trở lại Việt Nam. Thế là "mối tình" giữa Will và chiếc bánh mì đã chính thức chấm dứt, và như anh miêu tả thì chiếc bánh mì đó đã "chia tay" anh.

Câu chuyện vẫn có một cái kết đẹp và thực tế hơn khi Will trở lại Việt Nam, mua được ổ bánh mì Việt Nam thơm ngon, lại còn đầy ú ụ nhân. Anh vui vẻ thưởng thức nó và bất ngờ "để mắt" tới một chiếc bánh mì khác...

Một video được dựng lên khá thú vị bởi anh chàng Will, thế nhưng nó cũng cho thấy vị khách Tây này có niềm yêu thích đặc biệt đối với bánh mì Việt Nam. Điều này khiến cho các cư dân mạng Việt vô cùng thích thú bởi ẩm thực nước ta vẫn đang ngày càng chinh phục thêm và giành thêm nhiều tình cảm từ các vị khách quốc tế.

(Nguồn: TikTok @willinvietnam)

Châu Anh