Khách Tây khóc sưng mắt trước cảnh tượng ở miền Trung Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên đa dạng hay nền ẩm thực phong phú, Việt Nam này còn sở hữu nhiều công trình du lịch độc đáo khiến du khách tò mò ngay từ lần đầu nhìn thấy qua ảnh.

Không ít người nước ngoài trước khi đến Việt Nam đã biết tới những địa điểm nổi tiếng thông qua mạng xã hội, video du lịch hoặc các bài viết trên báo chí quốc tế. Và khi cuối cùng được đặt chân tới nơi, cảm xúc mà họ trải qua đôi khi vượt xa cả những gì tưởng tượng.

Mới đây, một nữ du khách nước ngoài đã chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi tới miền Trung Việt Nam. Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, cô ghi lại khoảnh khắc lần đầu đặt chân đến một địa điểm du lịch nổi tiếng tại miền Trung.

(Nguồn: @edenmedspa)

Ngay khi vừa bước lên cây cầu và nhìn ra khung cảnh xung quanh, cô đã không thể kìm được cảm xúc. Nữ du khách bật khóc ngay giữa khung cảnh núi rừng và mây trời.

Cô vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi biết mình khóc xấu lắm, nhưng mà cảnh này đẹp quá. Thứ mà tôi đã muốn được thấy từ rất lâu."

Khung cảnh khiến cô xúc động đến vậy chính là Cầu Vàng, một trong những công trình du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam trong những năm gần đây.

Trong đoạn chia sẻ, nữ du khách cho biết cô đã biết tới cây cầu này từ rất lâu thông qua các bức ảnh và video lan truyền trên mạng. Hình ảnh cây cầu uốn cong giữa núi rừng, được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ phủ rêu phong, từng khiến cô vô cùng tò mò.

Suốt nhiều năm, cô luôn mong có một ngày được tận mắt nhìn thấy khung cảnh đó ngoài đời thực. Chính vì vậy, khi cuối cùng đứng trên cây cầu và nhìn ra biển mây cùng núi rừng phía xa, cảm xúc của cô gần như vỡ òa. Khoảnh khắc ấy, theo lời cô, giống như việc một giấc mơ du lịch đã trở thành hiện thực.

(Nguồn: @edenmedspa)

Câu chuyện của nữ du khách nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Không ít người cho rằng cảm xúc của cô cũng là điều mà nhiều du khách quốc tế từng trải qua khi lần đầu đến nơi này.

Thực tế, kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Cầu Vàng đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng du lịch mới của Việt Nam. Công trình nằm trong khu du lịch Bà Nà Hills, ở độ cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển.

Điểm đặc biệt của cây cầu nằm ở thiết kế độc đáo: phần thân cầu màu vàng uốn cong, được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ như đang trồi lên từ lòng núi. Ngay sau khi hình ảnh xuất hiện trên truyền thông quốc tế, Cầu Vàng nhanh chóng gây "sốt" trên khắp thế giới. Nhiều tờ báo lớn như CNN, hay The Guardian từng nhắc tới công trình này như một trong những cây cầu ấn tượng nhất thế giới.

Không chỉ vậy, hàng triệu bức ảnh về cây cầu đã được chia sẻ trên mạng xã hội, biến nơi đây thành một trong những điểm check-in nổi tiếng nhất khi du khách đến Việt Nam.

(Ảnh: Sun Group)

Có lẽ chính vì vậy mà đối với nhiều người nước ngoài, Cầu Vàng không chỉ là một điểm tham quan đơn thuần. Nó giống như một biểu tượng du lịch - nơi họ từng thấy qua màn hình và luôn mong một ngày được tận mắt chứng kiến.

Với nữ du khách trong câu chuyện này, khoảnh khắc đứng trên cây cầu giữa núi rừng Đà Nẵng đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Bởi đôi khi, cảm xúc mạnh mẽ nhất trong hành trình du lịch không đến từ những điều quá xa lạ, mà từ việc cuối cùng cũng được chạm vào khung cảnh mà mình đã mơ ước từ rất lâu.

(Nguồn: @edenmedspa)