Khách Tây đứng hình trước sự biến mất của cô bán bánh mì

Vừa mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem không khỏi bật cười xen lẫn đồng cảm. Nhân vật chính là một cô gái nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Trong clip, cô quay lại khung cảnh đường phố quen thuộc, nhưng điều lạ là tất cả bỗng trở nên vắng tanh, tĩnh lặng đến mức khó tin.

(Nguồn: @vietval)

Không còn cảnh xe cộ tấp nập, không tiếng rao quen thuộc mỗi sáng. Hàng quán hai bên đường đóng kín cửa. Con phố thường ngày đông đúc nay trống trải đến lạ. Đặc biệt, cô bán bánh mì của tiệm quen mà cô hay ăn cũng không thấy đâu.

Đoạn video được lồng thêm âm thanh rùng rợn như trong phim tận thế, càng khiến khung cảnh thêm phần… kịch tính. Cô gái hài hước chia sẻ: "Bạn đang sống trong một bộ phim tận thế. Cô bán bánh mì của bạn biến mất rồi. Những người bạn Việt Nam của bạn đã về quê hết. Tất cả mọi nơi đều đã đóng cửa hết. Qua đường dễ quá."

Câu nói vừa đùa vừa thật ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Với nhiều người Việt, khung cảnh này quá quen thuộc - đó chính là những ngày Tết Nguyên đán. Nhưng với không ít người nước ngoài lần đầu đón Tết ở Việt Nam, trải nghiệm này thực sự gây sốc.

Bởi lẽ, khi các du khách nước ngoài đến Việt Nam, khung cảnh thường thấy là sự nhộn nhịp, tấp nập, trong khi những ngày Tết Nguyên đán thì khác hẳn. Dân tình rời thành phố để về quê sum họp cùng gia đình. Các cửa hàng, quán ăn quen thuộc đồng loạt nghỉ Tết. Những con đường vốn chật kín xe máy bỗng trở nên thênh thang. Thậm chí, việc qua đường - vốn là "thử thách" với nhiều khách Tây - lại trở nên dễ dàng bất ngờ.

(Nguồn: @vietval)

Không chỉ riêng cô gái này, nhiều người nước ngoài từng chia sẻ rằng, lần đầu đón Tết ở Việt Nam khiến họ ngạc nhiên, thậm chí sững sờ trước sự thay đổi đột ngột của nhịp sống. Thành phố như được "tạm dừng", nhường chỗ cho những giá trị gia đình và sự sum vầy.

Sau vài ngày đầu bỡ ngỡ, không ít người lại bắt đầu thích cảm giác ấy, bởi bên cạnh khung cảnh vắng vẻ khác ngày thường thì những thứ "rất Tết" như bánh chưng, bánh tét, giò chả, phong tục lì xì, khoảnh khắc sum họp của gia đình... khiến họ cảm thấy rất thích thú.

Với cô gái trong câu chuyện, "Tết của người nước ngoài" có thể bắt đầu bằng sự hoang mang khi cô bán bánh mì biến mất. Nhưng cũng chính từ đó, cô hiểu thêm về văn hóa Việt Nam: Tết không chỉ là lễ hội ngoài phố, mà là hành trình trở về trong mỗi con người.

(Nguồn: @vietval)