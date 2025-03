Khách Tây đứng hình khi thấy món ăn "nhăn nheo" này của Việt Nam, lấy hết can đảm để thử và cái kết

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng bởi sự đa dạng và phong phú, khiến các du khách quốc tế vừa tò mò vừa háo hức khám phá. Thế nhưng đôi khi, có những món ăn quen thuộc với người Việt lại trở thành "thử thách lòng can đảm" của không ít thực khách nước ngoài. Đặc biệt là những món có hình thù kỳ lạ hoặc nguyên liệu độc đáo, dễ khiến người ta phải "chùn bước".

Điển hình như mới đây, một vị khách Tây đã trải nghiệm món ăn có hình dáng "đáng sợ" đến mức anh ta phải ngần ngại hồi lâu mới dám thử. Nhưng cái kết sau đó mới thật sự bất ngờ.

Món ăn mà vị khách này thử chính là óc heo, một món khá quen thuộc của người Việt. Óc heo thường được chế biến thành nhiều món khác nhau như hấp, hầm thuốc bắc, nấu cháo... và được nhiều người yêu thích nhờ vị béo ngậy, mềm mịn. Tuy nhiên, với nhiều người nước ngoài, việc ăn nội tạng vốn đã là một thử thách, huống hồ lại là ăn "khối chất xám tí hon" này. Hình dáng của nó cũng dễ khiến nhiều người e sợ với lớp màng nhăn nheo, lấp ló những đường gân mảnh và vẻ ngoài mềm mềm, núng nính.

Dù vậy, anh chàng người Pháp khá hot trên mạng với cái tên Will in Việt Nam (@willinvietnam) đã lấy hết can đảm để thử. Khi đĩa óc heo được dọn lên, Will thoáng sững người, đôi mắt mở to và lướt nhanh qua từng đường gân trên món ăn.

Sau vài giây lưỡng lự, anh chàng quyết định thử một miếng nhỏ. Biểu cảm của Will thay đổi gần như ngay lập tức - từ dè dặt, lo lắng chuyển thành ngạc nhiên và thích thú. Vị béo ngậy, mềm tan của óc heo kết hợp cùng gia vị nêm nếm đậm đà trong nước dùng khiến anh không thể ngừng lại. Cuối cùng, Will còn hào hứng gọi thêm một phần óc heo nữa, vừa ăn vừa gật gù vì quá ngon.

Sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người Việt đã để lại bình luận đầy hào hứng. Có người cho rằng Will thật dũng cảm khi dám thử món ăn "đầy thử thách" này, trong khi người khác vui vẻ nhận xét: "Thử vài lần nữa là nghiện món này luôn!"

Quả thật, dù có đôi chút "đáng sợ", nhưng những món ăn độc đáo như óc heo chính là một phần thú vị trong ẩm thực Việt Nam, đủ sức khiến ai đã thử qua rồi đều khó quên.

(Nguồn: TikTok @willinvietnam)

Châu Anh