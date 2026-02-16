Khách Tây chết lặng nhìn shipper lộ diện từ dưới bùn để giao đơn hàng giữa ruộng

Chuyện shipper giao hàng tận cửa là điều hiển nhiên, nhưng giao tận hồ bơi giữa ruộng thì lại là một điều mà hiếm ai tưởng tượng nổi. Không còn là những con đường nhựa thẳng tắp hay ngõ hẻm quanh co, hành trình của người giao hàng đôi khi lại biến thành một chuyến 'vượt chướng ngại vật' đúng nghĩa đen.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng giao đồ ăn có một không hai tại Bali đã khiến cộng đồng mạng phải ngả mũ thán phục trước độ 'chịu chơi' của cánh tài xế công nghệ. Giữa không gian yên bình của một căn villa biệt lập, thay vì xuất hiện trên chiếc xe máy quen thuộc, anh shipper lại lộ diện theo cách không ai ngờ tới: đi bộ băng qua giữa ruộng lúa mênh mông để mang thức ăn đến tận hồ bơi cho khách.

Sự xuất hiện của nam shipper khiến khách Tây phải bất ngờ

Hình ảnh anh mặc nguyên bộ đồng phục xanh, tay xách túi đồ ăn, cẩn trọng từng bước trên nền đất bùn lầy lội băng qua hàng lúa cao đến ngang eo để tiến đến gần căn villa nằm giữa "đồng không mông quạnh" đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng hài hước. Ngay cả những vị khách bên trong căn villa cũng không ngờ trước độ chịu chơi của nam shipper. Nữ du khách đã đăng tải video với chú thích: “Lòng hiếu khách chuẩn người Châu Á: Anh tài xế giao đồ ăn đến tận villa của tôi ở giữa chốn đồng không mông quạnh”.

Nam shipper băng qua cánh đồng để giao đồ ăn khiến nhiều người phải bật cười

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên trước tinh thần hiếu khách của người Châu Á. Video đã thu hút nhiều lượt bình luận hóm hỉnh như: "Tại sao anh ấy có thể xuất hiện từ giữa cánh đồng lúa một cách thần kỳ như vậy?".

Trong khi đó, có người lại đùa vui rằng: "Bản đồ bảo rẽ phải, rồi lại rẽ phải, và cuối cùng đích đến của bạn nằm ở giữa ruộng lúa". Không những thế, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự đồng cảm và hy vọng người khách đã dành cho anh một khoản tiền thưởng xứng đáng: "Tôi thực sự mong anh ấy nhận được một khoản tiền tip hậu hĩnh cho sự nỗ lực này".

Tình huống này có thể là một trong những địa điểm giao hàng "hy hữu" của nam shipper

Có thể nói, hành động lội ruộng băng đồng của nam shipper không chỉ là một pha xử lý tình huống linh hoạt mà còn là minh chứng rõ nhất cho sự tận tâm với nghề. Thay vì hủy đơn hay yêu cầu khách ra đường lớn nhận hàng như thường thấy, anh đã chọn cách khó khăn hơn để hoàn thành trọn vẹn dịch vụ của mình. Chính thái độ làm việc trách nhiệm, không ngại khó này mới là điều khiến cộng đồng mạng thực sự nể phục, hơn cả sự hài hước của tình huống.

Ảnh: @princesapolynesia

