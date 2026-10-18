Khách Tây "biến mất" giữa hang động ánh sáng ở Bà Nà Hills, bên trong ảo đến mức nào?

Lần đầu bước vào không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Lumiere Light Art ở Sun World Ba Na Hills, cặp du khách Tây nhanh chóng bị cuốn vào thế giới huyền ảo nơi mỗi bước chân đều làm ánh sáng và hình ảnh thay đổi.

Cặp du khách Tây lần đầu bước vào hang động phủ ánh sáng xanh ở Bà Nà Hills đã không giấu được sự thích thú. Họ vừa đi vừa ngước nhìn quanh, ngạc nhiên trước khung cảnh như bước ra từ một thế giới khác, như thể "biến mất" khỏi thế giới quen thuộc giữa lòng núi Chúa.

Cặp du khách Tây thích thú khi lần đầu bước vào hang động phủ ánh sáng xanh ở Bà Nà Hills

Khoảnh khắc ấy diễn ra ngay trong Sun World Ba Na Hills, khu du lịch vốn quen thuộc với cáp treo, Cầu Vàng và những con đường mang dáng dấp châu Âu. Giữa khung cảnh trên cao đầy nắng và mây, một hang động tối với ánh xanh lan tỏa bất ngờ mở ra, tạo nên sự tương phản thú vị khiến du khách phải chậm bước lại.

Điều khiến những vị khách này say mê là Bảo tàng ánh sáng Nguồn Cội, điểm check-in mới của Sun World Ba Na Hills, ra mắt tháng 5/2026 ở khu Bảo tàng Sáp cũ, rộng gần 800 m², do Chọn Art phát triển. Ở đây, du khách không chỉ đứng xem: ánh sáng phản ứng theo từng bước chân và cái chạm tay, nên ai bước vào cũng như trở thành một phần của tác phẩm. Một du khách Ấn Độ cũng chia sẻ đây là lần đầu anh được trải nghiệm nghệ thuật ánh sáng tương tác thú vị như vậy.

Sức hút ấy đến từ cách công trình được thiết kế. Ánh sáng ở đây không chỉ là hiệu ứng trình chiếu mà trở thành chất liệu tương tác, kết hợp nghệ thuật đương đại với công nghệ cảm biến quang điện tử. Mỗi chuyển động của du khách tạo ra những biến đổi thị giác liên tục giữa ánh sáng, bóng tối và các ý niệm về sự sống, nên không gian luôn thay đổi theo người bước vào.

Ánh sáng ở đây không chỉ là hiệu ứng trình chiếu mà trở thành chất liệu tương tác, kết hợp nghệ thuật đương đại với công nghệ cảm biến quang điện tử

Hành trình gồm 7 phân khu: Vòng sáng vĩnh hằng, Sứa 7 màu, Đầm bóng nước, San hô, Cực quang, Bọc trăm trứng và Niết bàn. Chuyến đi bắt đầu từ cội nguồn sự sống dưới đại dương sâu thẳm, đi qua đầm bong bóng ánh sáng rồi khép lại ở Niết bàn, nơi du khách trở về thực tại. Tên và thứ tự các phân khu có thể khác nhau giữa các báo.

Vòng sáng vĩnh hằng

Sứa 7 màu

Chủ đề "Nguồn Cội" lấy cảm hứng từ sự sống, đại dương và truyền thuyết nguồn cội Việt Nam, nhưng câu chuyện được kể chủ yếu bằng ánh sáng, màu sắc và chuyển động, một cách tiếp cận dễ gần với du khách ở nhiều quốc tịch. Để có một buổi trải nghiệm trọn vẹn như vậy, bạn nên biết đôi điều về Bà Nà Hills trước khi lên núi.

Bảo tàng ánh sáng Nguồn Cội

Cẩm nang đi chơi Bà Nà Hills

Nếu bạn muốn có một ngày thích thú như những vị khách nước ngoài ấy, hãy bắt đầu từ việc hiểu Bà Nà Hills. Đây là khu du lịch Sun World Ba Na Hills trên đỉnh Núi Chúa, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, ở độ cao khoảng 1.400-1.500 m (số ước tính). Nhờ độ cao, nơi đây mát hơn dưới phố và hay có mây mù, nên được ví là "Đà Lạt của miền Trung". Người Pháp xây khu nghỉ mát ở đây từ đầu thế kỷ 20, sau đó khu này bị bỏ hoang một thời gian dài trước khi được đầu tư lại thành khu du lịch hiện đại. Thông tin lịch sử này theo hiểu biết chung, chưa đối chiếu nguồn chính thức.

Chuyến đi bắt đầu bằng cáp treo xuyên rừng và mây. Theo Vietnambooking, tuyến cáp có 94 cabin, phục vụ tới 6.500 khách mỗi giờ và đạt 4 kỷ lục thế giới. Lên đến nơi, bạn có thể check-in Cầu Vàng với đôi bàn tay đá khổng lồ nâng đỡ, mở cửa năm 2018, rồi dạo Làng Pháp với quảng trường, nhà thờ và tháp đồng hồ kiểu châu Âu, hay lạc vào vườn hoa Le Jardin D'Amour. Nhà có trẻ nhỏ nên ghé Fantasy Park, khu giải trí trong nhà gần ga Morin, không bán vé riêng mà nằm trong vé cáp treo. Muốn yên tĩnh hơn, bạn có thể lên chùa Linh Ứng và tượng Phật trên đỉnh núi, hoặc xuống hầm rượu Debay, di tích cổ thời Pháp, trước khi vào Lumiere Light Art.

Khu giải trí trong nhà Fantasy Park

Chùa Linh Ứng và tượng Phật trên đỉnh núi

Giá vé, lịch trình và lưu ý

Vé cáp treo cho khách ngoại tỉnh và quốc tế khoảng 1.000.000 đồng/người lớn và trẻ cao trên 1,4 m, hiệu lực 3 ngày liên tiếp và đã gồm Fantasy Park. Khách 18-25 tuổi được giá vé vào cổng 500.000 đồng từ 01/09 đến 31/12/2026, còn trẻ từ 1 m đến 1,4 m có giá ưu đãi tùy loại vé. Nếu muốn ăn ngay trên núi, có combo cáp treo kèm buffet trưa tại nhà hàng Bốn Mùa từ 10:30-12:00 hoặc 12:30-15:00, hoặc combo kèm voucher ẩm thực dùng tại Brasserie, Sushi Bar, Bulgogi, 1901, Beer Plaza, Kavkaz trong khung 9:00-16:00. Riêng Lumiere Light Art có giá ưu đãi 150.000 đồng lúc khai trương, nay có thể đã đổi. Các mức này lấy từ báo giá tham khảo của các trang du lịch, nên hãy đối chiếu website chính thức của Sun World trước khi mua.

Nhà hàng Bốn Mùa

Khu du lịch mở cửa 8:00-22:00 và Fantasy Park mở 8:00-17:00. Cáp treo chạy từ 8:00, nhưng nguồn thì ghi đến 19:00, nguồn khác ghi chuyến cáp cuối về lúc 21:00, nên hãy xác nhận giờ cáp cuối khi đặt vé. Từ 01/08/2026, du khách cần giữ vé cáp treo để quét QR trong suốt hành trình.

Một ngày là đủ để đi các điểm chính. Gợi ý của mình: lên cáp treo lúc 8:00 để tránh đông, đến Cầu Vàng và vườn hoa trong khoảng 8:30-10:00 khi mây còn nhiều, vào Lumiere Light Art lúc 10:00-11:00, ăn trưa khoảng 11:30-13:00, rồi chọn Fantasy Park hoặc chùa Linh Ứng đến khoảng 15:30. Cuối chiều dạo Làng Pháp và hầm rượu Debay đến 17:30, sau đó xuống cáp hoặc ở lại xem Bà Nà về đêm nếu có combo đêm.

Làng Pháp

Hầm rượu Debay

Vé có hiệu lực 3 ngày nên có thể chia nhỏ lịch trình nếu ở lại Đà Nẵng. Nên mua vé online trên website chính thức của Sun World hoặc đại lý uy tín, mang áo khoác mỏng, giày thoải mái và ô vì trên núi mát và hay có mưa, đồng thời xem dự báo sương mù trước khi lên. Lễ hội Mặt Trời đã kết thúc ngày 31/8/2026, nên hãy kiểm tra lịch sự kiện hiện tại; giá và giờ hoạt động cũng thay đổi theo mùa.