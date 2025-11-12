Khách sạn tại Hàng Cháo “bùng” phòng lúc 2h sáng bị Công an phường phát hiện loạt sai phạm

Vụ việc cô gái tên N.Y.Q. (TP.HCM) chia sẻ clip “bị khách sạn bùng phòng lúc 2h sáng” trên TikTok tiếp tục gây xôn xao khi Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vào cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại khách sạn nơi xảy ra sự việc.

Khách sạn hết phòng, khách bơ vơ giữa đêm

Theo Tiền Phong đưa tin, điều tra ban đầu của cơ quan công an, cô Q. đã đặt phòng qua ứng dụng Agoda cho 3 ngày (7–9/11) và thanh toán 100% trước. Tuy nhiên, do thời tiết xấu khiến chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội bị hoãn, cô đến nơi lúc 2h sáng 9/11.

Bà N.T.Q.H. (chủ cơ sở) và ông T.T.A. (người trông nhà) làm việc tại cơ quan công an.

Khi đến nhận phòng, Q. được người trông khách sạn thông báo “đã hết phòng”, không thể bố trí chỗ khác. Clip ghi lại cảnh cô gái tranh cãi với người đàn ông trực đêm lan nhanh trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng khách sạn “phủi trách nhiệm” với khách đã thanh toán đầy đủ.

“Ngay cả khi tôi nói có thể thuê thêm phòng khác, họ cũng không giúp đỡ. Tôi đành đứng giữa phố lúc nửa đêm, chẳng biết đi đâu”, cô Q. chia sẻ trong video. Sau khi clip lan truyền, khách sạn trên đã nhận hàng loạt bình luận tiêu cực và đánh giá 1 sao, khiến nhiều cơ sở trùng tên cũng “vạ lây”.

Công an vào cuộc: Lộ hàng loạt vi phạm hành chính

Trao đổi với báo Tiền Phong tối 11/11, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã mời chủ cơ sở N.T.Q.H. và những người liên quan đến làm việc.

Bà H. khai nhận có nhận đặt phòng của cô Q. qua Agoda nhưng “tưởng khách bỏ phòng” vì đến muộn gần hai ngày. Đến khi Q. xuất hiện lúc 2h sáng 9/11, cơ sở đã kín phòng. Bà H. cho biết đã gọi điện xin lỗi, đề nghị hoàn tiền và nhờ Agoda hỗ trợ xử lý, đồng thời khách cũng đồng ý gỡ video trên TikTok sau đó.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hành chính, Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện hàng loạt sai phạm của Royal Hostel:

Không thông báo lưu trú đúng quy định, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự nhưng chưa được cấp giấy phép, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 cùng nghị định.

Không bảo quản phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP.

Công an phường cho biết đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện khách sạn cho biết người làm việc với cô Q. trong video không phải nhân viên chính thức, mà chỉ “được nhờ trông hộ” vì lễ tân bận việc đột xuất. “Chúng tôi thừa nhận đây là lỗi nghiệp vụ. Nếu nhân viên xử lý chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ khách đặt phòng khác thì sự việc đã không xảy ra”, vị quản lý chia sẻ.

Cô Q. cũng cho biết sau khi nhận được lời xin lỗi và xác nhận hoàn tiền, cô mong mọi việc khép lại vì “đã có quá nhiều cơ sở khác trùng tên bị ảnh hưởng”.