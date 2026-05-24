HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khách 'ruột' của Moscow chuẩn bị mua 1 tỷ mét khối khí đốt từ nước láng giềng EU với giá tương đương của Nga

Y Vân
|

Quốc gia EU này phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Khách 'ruột' của Moscow chuẩn bị mua 1 tỷ mét khối khí đốt từ nước láng giềng EU với giá tương đương của Nga - Ảnh 1.

Chính phủ mới của Hungary dự kiến sẽ quyết định trong vài tuần tới về việc ký kết hợp đồng với Romania về việc nhập khẩu 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ mỏ ngoài khơi Neptun Deep ở Biển Đen .

Sản xuất tại mỏ Neptun Deep dự kiến bắt đầu vào năm 2027. Tổng lượng tiêu thụ khí đốt hàng năm của Hungary là khoảng 9 tỷ mét khối, trong đó khoảng 4,5 tỷ mét khối hiện đến từ Nga.

Khí đốt từ Romania theo hợp đồng sẽ đáp ứng từ 20 - 25% khối lượng mà Hungary cần để bù đắp cho khả năng thiếu hụt khí đốt Nga khi chương trình REPowerEU của EU cấm mua năng lượng Nga có hiệu lực từ tháng 10/2027.

Các nguồn tin cho biết giá khí đốt của Romania đã được thỏa thuận ở mức tương đương với giá khí đốt của Nga.

Quá trình này trở nên phức tạp hơn do những chuyển biến chính trị ở cả 2 nước. Luật pháp Romania trao cho nhà nước quyền ưu tiên ký kết các thỏa thuận chiến lược, và chính phủ lâm thời Romania cho biết họ dự định thực hiện quyền đó nhưng thiếu thẩm quyền để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thời hạn 7 ngày để phản hồi Hungary đã hết hạn vào ngày 15/5. Romania sau đó đã yêu cầu gia hạn đến giữa tháng 6.

Theo các nguồn tin, phía Hungary đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, trong đó công ty năng lượng nhà nước MVM đã nhận được các phê duyệt cần thiết từ tháng 3.

Mới đây, tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar dự đoán EU sẽ nối lại việc mua khí đốt của Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Ông tuyên bố Hungary ủng hộ việc đa dạng hóa nguồn năng lượng nhưng phải cân nhắc đến chi phí nhiên liệu.

Ông cho biết khí đốt tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển qua Biển Baltic, Ba Lan và Slovakia có giá cao hơn đáng kể so với khí đốt từ Nga, Romania và Áo.

Theo Bne Intellinews﻿

Tags

khí đốt Nga

khách ruột

mua khí đốt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại