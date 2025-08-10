Khách nước ngoài thích thú chụp ảnh dưới bầu trời cờ hoa Hà Nội, phố phường rộn ràng trước thềm 2/9

Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày Quốc khánh 2/9 nhưng không khí chào mừng đã bắt đầu lan tỏa ở nhiều nơi. Tại Hà Nội những ngày này, từ những ngôi nhà nhỏ đến quán cà phê, từ các tuyến phố lớn tới ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ. Những lá cờ treo nối tiếp nhau, đón gió tung bay như biến cả Hà Nội thành một bầu trời cờ hoa, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách trong nước và nước ngoài cũng hào hứng lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Video: Khắp Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ

Tại phố Ấu Triệu, những lá cờ đỏ treo san sát suốt một đoạn đường dài tạo thành một bầu trời cờ hoa vô cùng rực rỡ. Giữa khung cảnh ấy, không chỉ khiến người đi đường ngước nhìn, mà ai ai cũng cảm thấy hân hoan và tự hào.

Không chỉ thu hút các nhóm bạn trẻ check-in, mà những vị khách quốc tế đi qua cũng không kìm được mà dừng lại chụp ảnh.

Cả đoạn dài phố Ấu Triệu tràn ngập sắc đỏ rực rỡ

Nhiều du khách nước ngoài đi qua cũng thích thú dừng lại chụp ảnh

Không khí khiến ai cũng cảm thấy náo nức

Đi dọc các con phố, liên tục bắt gặp sắc đỏ rực rỡ trên hiên nhà, cửa tiệm, tạo nên một Hà Nội đầy sức sống. Nhiều quán cà phê cũng nhanh chóng hưởng ứng: có quán phủ cờ đỏ ngay trước cửa, có quán trang trí khéo léo để tạo thành concept riêng, vừa đẹp mắt, vừa lan tỏa tinh thần yêu nước.



Các cửa tiệm tại khu vực trung tâm Hà Nội

Nhiều quán cà phê cũng trang trí đón chào 2/9

Một quán cà phê trên đường Nguyên Hồng thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh

Không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày lễ lớn, hình ảnh phố phường rực rỡ cờ hoa còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách. Giữa nhịp sống hối hả, sắc đỏ của quốc kỳ vẫn gợi lên niềm tự hào và kết nối mọi người, dù họ đến từ bất kỳ đâu, vào cùng một không khí tưng bừng hướng về ngày 2/9.