Khách mua ôtô trả 253 triệu toàn bằng tiền lẻ 1.000, 2.000... đồng gây tranh cãi

Ngày 19/11, trên mạng xã hội lan tỏa câu chuyện một người đàn ông tại Lạng Sơn khiến nhân viên showroom ô tô bất ngờ và hốt hoảng khi đem theo một thùng carton lớn đựng nhiều cọc tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng để trả tiền mua xe. Tổng giá trị các cọc tiền là 253 triệu đồng.

Thùng tiền nặng khoảng vài chục kg, showroom ô tô phải huy động 3 nhân viên hợp sức mới di chuyển được. Họ cùng vị khách này đem tiền ra ngân hàng để kiểm đếm.

Câu chuyện khơi nên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người không đồng tình với cách làm của nma khách hàng, cho rằng đem nhiều tiền lẻ đi mua món hàng giá trị hàng trăm triệu đồng như vậy là cố tình làm khó nhân viên, thiếu thiện ý, lẽ ra anh ấy nên đem tiền đến gửi ngân hàng trước khi mua xe.

Số tiền lẻ được vị khách đem đến showroom để mua ô tô. (Ảnh chụp màn hình)

"Tôi biết là tiền nào cũng là tiền, nhưng nhân viên người ta không có đủ thời gian đếm hết số tiền lẻ lên đến cả 253 triệu đồng. Anh khách này nên ra ngân hàng mà đút hết vào thẻ rồi trả qua hình thức chuyển khoản có phải vừa lịch sự, mà ý thức hơn không?"; "Nhân viên ngân hàng có máy đếm chuyên dụng mới xử lý được hết số tiền trên. Mình thấy như này là làm khó anh chị bán ô tô"; "Tôi thấy như này chỉ mất thời gian của nhau chứ không hay ho gì. Người bán hàng còn mất công xem từng tờ có bị rách, nát không nữa"...

Trà My bình luận: "Showroom gặp khách hàng thanh toán 253 triệu tiền lẻ như này chắc nhớ cả đời! Tất cả nhân viên đếm tiền xong chắc hết ca làm luôn, đôi khi phải mất mấy ngày. May có người nhanh trí ra ngân hàng thì họ có nghiệp vụ, chắc chỉ đếm vài tiếng là xong ngay".

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng không nên phê phán vị khách vì anh có quyền thanh toán bằng bất cứ phương thức nào hợp pháp, tiền lẻ cũng là tiền, được pháp luật thừa nhận. "Tiền này người ta cất giữ, tiết kiệm vài chục năm mới đem đi mua ô tô, chứ không ai muốn mang vác thùng nặng ra cửa hàng làm gì. Tôi thực sự nể phục những người có đức tính tích tiểu thành đại như vậy. Nhà tôi cứ tích được một ít lại mua TV, tủ lạnh, xe máy là hết sạch" , Phan Giang bình luận.

Thành Lâm bày tỏ: "Đây chắc là số tiền gia đình người ta tích cóp cả đời để mua ô tô. Dù tiền mệnh giá nhỏ nhưng mình vẫn thấy vui lây cho khách hàng vì toại nguyện mong muốn. Họ giỏi chắt chiu, gìn giữ tiền cẩn thận vậy thì mua cái ô tô cũng trân quý, chăm chút lắm đó".

Ngọc Sơn viết: "Anh này cũng có thể làm chủ bãi xe, hoặc kinh doanh tạp hóa. Tiền lẻ cứ vứt vào thùng, rồi khi nào được nhiều thì lôi ra dùng. Chắc người ta không nghĩ đến việc đem ra ngân hàng mà hào hứng quá cầm ra showroom luôn. Mọi người nên hoan hỉ vì người ta có xe mới thay vì chỉ trích chứ".

Nhiều người khác chia sẻ câu chuyện tiết kiệm, tích cóp từng đồng của bản thân hoặc trải nghiệm liên quan đến việc thanh toán hóa đơn giá trị lớn bằng tiền lẻ. Duy Thành viết: "Mình từng làm ngân hàng gặp khách đem 420 triệu đồng tiền lẻ ra để đổi. Nhân viên phải dùng 3 máy đếm tiền làm việc liên tục mới có thể kiểm đếm xong. Mình hỏi ra mới biết là chồng bán nước mía, vợ bán rau ngoài chợ. Cả hai gom tiền lẻ để chuẩn bị làm đám cưới cho con trai, rất cảm động".

Nguyễn Hương bình luận: "Nhớ thời sinh viên còn đi xe đạp, mình thích một chiếc xe máy mãi nhưng không có điều kiện mua. Mỗi tháng nhận lương làm tại quán ăn, mình phân chia tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, còn lại nhét vào lợn luôn, quyết không tiêu pha gì. Đi làm có khách nào quý cho tiền thì cũng nhét vào. Cuối năm đập lợn, mình tiết kiệm được đống tiền, mua xe máy đi chơi tết mà vẫn rủng rỉnh biếu cha mẹ. Cảm giác khi đó vô cùng hạnh phúc luôn. Tiết kiệm có thể khó khổ, kỷ luật cao nhưng hưởng quả ngọt lại vô cùng tuyệt vời".