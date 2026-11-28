Cùng là thông báo tài khoản ngân hàng sắp bị khóa, nhưng chỉ một thao tác thiếu kiểm chứng cũng có thể khiến khách hàng đối mặt nguy cơ mất tiền.

Thông báo tài khoản sắp bị khóa: Khi nào cần xử lý, khi nào phải cảnh giác?

Trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng, khách hàng có thể nhận được thông báo liên quan đến tình trạng tài khoản, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cảnh báo về hoạt động bất thường. Những nội dung này thường khiến người nhận lo lắng, đặc biệt khi tài khoản đang được sử dụng để nhận lương, thanh toán hóa đơn hoặc thực hiện các giao dịch hằng ngày. Tuy nhiên, không phải thông báo nào mang tên ngân hàng cũng thực sự được phát đi từ tổ chức tín dụng.

Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và nhiều ngân hàng khác đều có các kênh chính thức để cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng và hướng dẫn thực hiện thủ tục liên quan đến tài khoản. Trong một số tình huống, ngân hàng có thể yêu cầu chủ tài khoản cập nhật giấy tờ, xác minh thông tin hoặc thực hiện các bước cần thiết để tiếp tục sử dụng dịch vụ theo quy định. Khi đó, khách hàng cần kiểm tra và hoàn tất yêu cầu qua ứng dụng, website chính thức hoặc tại điểm giao dịch của ngân hàng.

Điểm quan trọng là một yêu cầu có nội dung hợp lý chưa đủ để chứng minh thông báo đó là thật. Kẻ gian có thể lợi dụng chính những quy định về bảo mật, xác thực hoặc cập nhật thông tin để tạo ra các tin nhắn có hình thức giống thông báo của ngân hàng. Nếu chỉ nhìn tên người gửi hoặc đọc dòng cảnh báo tài khoản sắp bị khóa, người nhận rất dễ bỏ qua bước xác minh.

Trước đó, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) đã cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn định danh của ngân hàng. Theo Báo Điện tử Chính phủ, các đối tượng thường gửi thông báo tài khoản bị khóa, xuất hiện đăng nhập từ thiết bị khác, đăng ký dịch vụ mới hoặc phát sinh giao dịch bất thường. Đi kèm là đường dẫn yêu cầu khách hàng truy cập và nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP để xử lý sự cố.

Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo có thể hiển thị tên thương hiệu ngân hàng, khiến người nhận tưởng rằng nội dung đến từ nguồn đáng tin cậy. Vì vậy, việc thấy tên ngân hàng trên màn hình điện thoại không đồng nghĩa thông báo đã được xác thực. Người dùng cần đặc biệt thận trọng nếu tin nhắn thúc giục thao tác ngay trên một đường link được gửi kèm.

Một kịch bản khác từng được cơ quan chức năng cảnh báo là thông báo tài khoản có giao dịch bất thường và sẽ bị khóa sau 24 giờ nếu khách hàng không đăng nhập để xác minh. Thời hạn ngắn được đưa ra nhằm tạo cảm giác cấp bách, khiến người nhận sợ mất quyền sử dụng tài khoản và vội vàng làm theo hướng dẫn. Đây là thủ đoạn đã được ghi nhận trong các cảnh báo về lừa đảo, không phải quy định chung rằng mọi tài khoản ngân hàng đều sẽ bị khóa sau 24 giờ.

Khi truy cập website giả mạo, khách hàng có thể nhìn thấy giao diện được thiết kế tương tự trang đăng nhập ngân hàng thật. Trang này thường yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP với lý do xác minh danh tính, khôi phục tài khoản hay hủy lệnh khóa. Những thông tin bị thu thập có thể bị lợi dụng để truy cập dịch vụ ngân hàng và thực hiện giao dịch trái phép.

Vậy đâu là khác biệt giữa yêu cầu cần thực hiện và thông báo phải bỏ qua? Nếu ngân hàng thực sự có yêu cầu cập nhật thông tin, khách hàng có thể chủ động xác minh qua ứng dụng chính thức, tổng đài được công bố trên website ngân hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh. Ngược lại, một tin nhắn bất ngờ yêu cầu bấm vào liên kết lạ, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc là dấu hiệu nguy hiểm.

Theo khuyến cáo từ Báo Điện tử Chính phủ, chủ tài khoản không nên cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại, email hoặc tin nhắn cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Ngay cả khi người liên hệ biết tên, số điện thoại hoặc một số dữ liệu cá nhân, khách hàng vẫn cần kiểm tra độc lập. Việc xác minh phải được thực hiện qua kênh do chính khách hàng chủ động tìm kiếm, thay vì gọi lại số điện thoại hoặc truy cập liên kết do người lạ cung cấp.

Nếu đã bấm vào đường link đáng ngờ, 15 phút đầu tiên cần làm gì?

Không ít người chỉ nhận ra dấu hiệu bất thường sau khi đã truy cập đường link, điền thông tin hoặc thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn. Trong tình huống này, việc xử lý nhanh có ý nghĩa quan trọng, bởi đối tượng lừa đảo có thể tìm cách khai thác dữ liệu đã thu thập để chiếm quyền truy cập tài khoản. Thay vì tiếp tục làm theo những yêu cầu được gửi đến, người dùng cần dừng thao tác và liên hệ ngay với ngân hàng.

Tại hội thảo về bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số ngày 14/8/2026, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã đưa ra khuyến cáo về cách xử lý trong 15 phút đầu khi nghi bị lừa đảo trực tuyến. Theo đó, người dân cần giữ bình tĩnh, không tiếp tục nhấp vào các liên kết đáng ngờ và ngắt kết nối mạng nếu nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập. Tiếp theo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản.

Đối với trường hợp đã cung cấp tên đăng nhập hoặc mật khẩu trên website giả, khách hàng nên liên hệ ngay tổng đài chính thức của ngân hàng để đề nghị kiểm tra, khóa tạm thời dịch vụ khi cần thiết và được hướng dẫn các bước bảo mật. Sau đó, cần thay đổi mật khẩu trên thiết bị an toàn, đồng thời rà soát những tài khoản khác nếu trước đây sử dụng chung mật khẩu. Việc đổi mật khẩu chỉ nên thực hiện qua ứng dụng hoặc website chính thức, không tiếp tục sử dụng đường link trong tin nhắn nghi vấn.

Nếu đã cung cấp mã OTP, xác nhận giao dịch không rõ mục đích hoặc phát hiện tiền bị chuyển đi bất thường, khách hàng cần thông báo ngay cho ngân hàng để được hỗ trợ xử lý. Việc liên hệ sớm có thể giúp ngân hàng kiểm tra tình trạng tài khoản, áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp và hướng dẫn thủ tục tra soát. Tuy nhiên, không thể mặc nhiên khẳng định số tiền đã chuyển đi sẽ được thu hồi.

Một việc khác được chuyên gia khuyến nghị là lưu giữ bằng chứng. Người bị nghi lừa đảo nên giữ lại tin nhắn, số điện thoại liên hệ, địa chỉ website, lịch sử cuộc gọi và các thông tin giao dịch liên quan. Những dữ liệu này có thể hỗ trợ ngân hàng và cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Đặc biệt, khi đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân không nên vì lo ngại hoặc xấu hổ mà bỏ qua việc trình báo. Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, dù thiệt hại ít hay nhiều, việc báo cáo vẫn cần thiết để hỗ trợ xử lý và góp phần cảnh báo những người khác. Khách hàng có thể liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an khi có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, người dùng cần cảnh giác với những cuộc gọi xuất hiện ngay sau khi đã xảy ra sự cố. Đối tượng xấu có thể tiếp tục mạo danh nhân viên hỗ trợ, chuyên gia bảo mật hoặc người có khả năng lấy lại tiền để yêu cầu nạn nhân cung cấp thêm thông tin, chuyển phí hoặc cài đặt phần mềm. Khi chưa xác minh được danh tính và kênh liên hệ, khách hàng không nên thực hiện các yêu cầu này.

Để phòng ngừa rủi ro, chủ tài khoản nên thường xuyên theo dõi thông báo giao dịch, cập nhật ứng dụng ngân hàng từ kho ứng dụng chính thức và bảo vệ thông tin đăng nhập. Không chia sẻ mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu xác thực cho người khác, kể cả khi người đó tự nhận là nhân viên ngân hàng. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi đăng nhập và không cài đặt ứng dụng được gửi qua các liên kết không rõ nguồn gốc.

Như vậy, khi nhận thông báo tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hoặc bất kỳ ngân hàng nào sắp bị khóa, điều cần làm trước tiên không phải là vội vàng bấm vào đường link. Khách hàng cần xác minh thông báo qua kênh chính thức của ngân hàng để biết có thực sự phải cập nhật thông tin hay không. Một yêu cầu hợp lệ cần được xử lý đúng cách, còn những hướng dẫn giả mạo nhằm lấy mật khẩu, mã OTP hoặc chiếm quyền thiết bị phải được bỏ qua và báo cáo kịp thời.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ