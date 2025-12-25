Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện và nhắn tin cho khách hàng nhằm chiếm đoạt thông tin thẻ và tiền trong tài khoản.

MB cho biết, thời gian gần đây, ngân hàng ghi nhận nhiều phản ánh từ khách hàng về các cuộc gọi tự xưng là nhân viên MB, đưa ra các thông báo liên quan đến thẻ ngân hàng như hỗ trợ kích hoạt thẻ, hủy thẻ online, thay đổi chính sách thu phí thường niên hoặc thông báo khách hàng không phát sinh chi tiêu thẻ nên cần xử lý một số thủ tục liên quan. Một số trường hợp khác, đối tượng còn đưa ra các chương trình khuyến mại, tặng quà hoặc giảm lãi suất thẻ để tạo lòng tin.

Theo cảnh báo từ MB, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều kênh liên lạc khác nhau như cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS, Zalo… để tiếp cận khách hàng. Nội dung trao đổi được thiết kế khá chuyên nghiệp, dễ gây nhầm lẫn với các thông báo chính thống từ ngân hàng.

Cụ thể, đối tượng thường thông báo rằng khách hàng đang có khoản nợ phí thường niên thẻ, cần kích hoạt hoặc hủy thẻ gấp để tránh phát sinh thêm chi phí. Sau khi khách hàng đồng ý làm theo hướng dẫn, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật của thẻ.

Những thông tin mà đối tượng nhắm tới bao gồm hình ảnh thẻ cứng, dãy số in trên thẻ, tên chủ thẻ, hình ảnh màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trên ứng dụng ngân hàng, cùng với mã bảo mật CVV và đặc biệt là mã OTP được gửi về số điện thoại của khách hàng.

Sau khi có được các thông tin này, kẻ gian tiến hành liên kết thẻ của khách hàng với ví điện tử do chúng kiểm soát hoặc sử dụng thẻ để chi tiêu trực tuyến trên các website mua bán hàng hóa, dịch vụ. Từ đó, tiền trong thẻ của khách hàng bị chiếm đoạt mà chủ thẻ không kịp trở tay.

Trước diễn biến trên, MB nhấn mạnh rằng ngân hàng không xử lý các yêu cầu thu phí thường niên, hủy thẻ hay kích hoạt thẻ thông qua điện thoại bằng cách yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật.

MB cũng khẳng định không yêu cầu khách hàng nhập thông tin thẻ, mã bảo mật hay mã OTP trên bất kỳ đường link, website hay nền tảng trực tuyến không chính thức nào. Các thông tin bảo mật này chỉ phục vụ cho giao dịch của chính khách hàng và tuyệt đối không được chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Từ thực tế các vụ việc phát sinh, MB khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật thẻ qua điện thoại, đường link lạ hay cho bất kỳ cá nhân nào tự nhận là cán bộ ngân hàng.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chỉ thực hiện giao dịch và kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của MB như website, ứng dụng ngân hàng, hệ thống chi nhánh hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng MB247.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng nên chủ động ngắt liên lạc, không làm theo hướng dẫn và nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.