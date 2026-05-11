Khách hàng ở TP.HCM trúng 160 tờ vé số, "khuân" hết tiền mặt, hé lộ con số

Thông tin một vị khách ở TP.HCM trúng 160 tờ vé số đang khiến nhiều người bất ngờ, xuýt xoa. Đại lý vé số Kim Ngân ở TP.HCM đã đổi thưởng cho vị khách may mắn này.

Được biết, 160 tờ vé số có dãy số cuối là 16656, trúng giải nhất xổ số Tây Ninh ngày 7/5, trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng. Tổng cộng, vị khách nhận số tiền lên tới 4,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

160 tờ vé số trúng giải nhất của vị khách ở TP.HCM. (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số cho hay sau khi nhận kết quả xổ số, vị khách đã được đại lý hỗ trợ đổi thưởng. Người này nhận toàn bộ tiền trúng thưởng bằng tiền mặt. Vì lý do bảo mật nên đại lý không hỏi thêm khách về dự định sử dụng số tiền trúng thưởng.

Trong khi đó, chiều 9/5, một người đàn ông ngoài 50 tuổi ở TP.HCM cũng đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng/giải. Những tờ vé mang dãy số 063178 trúng xổ số TP.HCM ngày 9/5.

Một người đàn ông khách ở TP.HCM trúng 2 tờ vé số độc đắc. (Ảnh: Người Lao Động)

Chủ đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM cho hay, sau giờ quay thưởng, người đàn ông cùng vợ đến đại lý đổi thưởng. Vị khách chia sẻ ở nhà còn nhiều tờ trúng nhưng giữ lại lấy may, trước mắt đổi trước 2 tờ.



