BIC khuyến cáo khách hàng không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc mạng xã hội để thực hiện thủ tục hủy bảo hiểm.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng lợi dụng hoạt động mua sắm trực tuyến, giả mạo thông báo kích hoạt hợp đồng bảo hiểm để dẫn dụ khách hàng truy cập đường link giả, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo BIC, thời gian gần đây, bộ phận Chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp ghi nhận phản ánh từ một số khách hàng về việc nhận được thông báo kích hoạt thành công hợp đồng bảo hiểm sau khi mua hàng trực tuyến.

Cụ thể, thủ đoạn lừa đảo được thực hiện theo kịch bản sau: Đầu tiên, khách hàng đặt mua hàng online và được người giao hàng (shipper) yêu cầu chuyển khoản thanh toán đơn hàng. Sau khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng tiếp tục gửi tin nhắn thông báo khách hàng đã kích hoạt thành công một hợp đồng bảo hiểm BIC, với mức phí khoảng 150 triệu đồng cho thời hạn 3 năm.

Khi khách hàng bất ngờ hoặc thắc mắc về khoản phí bảo hiểm lớn, các đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập website baohiemtt.com để thực hiện thủ tục hủy hợp đồng.

Tuy nhiên, đây là đường link giả mạo. Khi truy cập và làm theo hướng dẫn trên website, khách hàng có nguy cơ bị dẫn dụ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác giao dịch, qua đó tạo điều kiện để kẻ gian chiếm đoạt tiền.

Theo BIC, thủ đoạn này đánh vào tâm lý lo lắng của khách hàng khi bất ngờ nhận được thông báo phát sinh hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn, từ đó khiến họ mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

BIC khuyến cáo khách hàng không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc mạng xã hội để thực hiện thủ tục hủy bảo hiểm. Người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, khách hàng không chuyển tiền theo hướng dẫn của những người tự xưng là nhân viên bảo hiểm hoặc nhân viên hỗ trợ hủy hợp đồng. Khi nhận được thông báo kích hoạt bảo hiểm bất thường, cần chủ động liên hệ với BIC qua các kênh chính thức để xác minh.

BIC lưu ý khách hàng cần thận trọng với các website, đường link và tài khoản không thuộc hệ thống thông tin chính thức của doanh nghiệp, đồng thời xác minh trực tiếp mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, hợp đồng và quyền lợi bảo hiểm trước khi thực hiện giao dịch.