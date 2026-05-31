Khách Hàn lấy hết can đảm thử món độc đáo nhất tại Việt Nam, cái kết khiến nhiều người bất ngờ

Ngọc Ánh
Trong hành trình 40 ngày khám phá Việt Nam, một du khách Hàn Quốc đã ghi lại hàng loạt trải nghiệm ẩm thực thú vị và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong số đó, đoạn video ghi lại lần đầu tiên anh thử món trứng vịt lộn đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Mở đầu video, nam du khách cho biết anh chuẩn bị thưởng thức món ăn được nhiều người nước ngoài gọi vui là "một trong những món ăn đáng sợ nhất thế giới. Chỉ nhìn quả trứng đã được bóc vỏ, anh liên tục tỏ ra dè dặt, thậm chí phải thốt lên: "Kinh quá".

Trước khi nếm thử, nam du khách còn hít một hơi thật sâu như để lấy thêm dũng khí. Biểu cảm căng thẳng ấy khiến nhiều người xem bật cười bởi cảm giác quen thuộc của không ít du khách quốc tế khi lần đầu đối diện với món ăn đặc trưng này của Việt Nam.

Tuy nhiên, mọi sự e ngại nhanh chóng biến mất ngay sau miếng đầu tiên. Nam du khách liên tục gật gù, tỏ rõ vẻ bất ngờ trước hương vị của món ăn. Anh còn hài hước xin lỗi trước khi tiếp tục ăn thêm vì cảm thấy quá ngon.

Điều khiến nhiều người thích thú là dù mới đến Việt Nam lần đầu, anh lại biết cách ăn trứng vịt lộn cùng rau răm, bộ đôi quen thuộc với người Việt. Không dừng lại ở một quả, nam du khách tiếp tục thưởng thức thêm quả thứ hai một cách ngon lành.

Kết thúc video, anh nhận xét rằng trứng vịt lộn tuy có vẻ ngoài khiến nhiều người e dè nhưng hương vị lại rất béo, đậm đà và ngon hơn những gì anh tưởng tượng.

Đoạn video cũng nhận về nhiều bình luận thú vị từ cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ trước sự can đảm của nam du khách khi thưởng thức trứng vịt lộn một cách ngon lành, trong khi chính họ lại không dám thử hoặc chỉ ăn được một phần: "Tính ra ổng cũng giỏi á, mình người Việt còn không ăn được con vịt trong đó." "Ăn xong nghiện đó anh."  "Thề là mình người Việt mà còn không ăn được như anh này, chỉ ăn lòng đỏ." "Hơi kinh mà ăn hết mấy quả luôn." "Tôi người Việt mà chưa từng ăn một lần nữa."

Bên cạnh những ý kiến hài hước, nhiều người cũng cho rằng phản ứng của nam du khách khá giống với trải nghiệm của không ít người lần đầu ăn trứng vịt lộn, ban đầu có phần e dè nhưng sau khi nếm thử lại thấy hương vị hấp dẫn hơn tưởng tượng.

Hiện hành trình khám phá Việt Nam của nam du khách vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh những trải nghiệm chân thực, anh còn ghi điểm nhờ phong cách review gần gũi, biểu cảm tự nhiên và khả năng nói tiếng Việt khá lưu loát, khiến nhiều người xem thích thú.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

