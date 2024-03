Khách gốc Việt kể phút kinh hãi suýt rơi khỏi máy bay bị bung cửa trên không

Ngày 5/1, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trên chuyến bay của Alaska Airlines khi máy bay Boeing 737 Max-9 rơi cửa ở độ cao gần 5.000 m tại Mỹ. Anh Cường Trần - người Mỹ gốc Việt sống tại California - chia sẻ rằng bản thân là một trong số những hành khách trên chuyến bay gặp nạn.

Anh Cường Trần kể lại bản thân ngồi rất gần nơi xuất hiện vết thủng của máy bay Boeing 737 Max-9.

Dù đã hơn 2 tháng sau khi xảy ra sự cố, anh Cường vẫn không thể quên từng giây phút đối mặt với nguy hiểm. Vị hành khách này kể lại rằng khi chiếc Boeing bị bung cửa, điện thoại của anh nứt vỡ do áp suất giảm, giày bị hút khỏi máy bay dù đã thắt rất chặt trước đó. Anh may mắn được an toàn bởi thắt dây an toàn đúng cách.

"Tôi nhớ như in lúc cơ thể bị nâng lên rồi hút xuống phía dưới. Hiện tượng này kéo dài trong khoảng 10-20 giây. Khoang hành khách lúc đó hết sức náo loạn nhưng mọi người đều cố gắng bám chặt tại ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không thể kiểm soát mọi việc", anh Cường Trần tường thuật giây phút sinh tử.

Hành khách này cho biết lúc bấy giờ anh chỉ biết ngồi yên, nhìn chằm chằm về phía lỗ thủng trên máy bay và mong phần thân sẽ không bị hỏng thêm. Khoảnh khắc đó là đáng sợ nhất.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, phi công lập tức điều khiển phương tiện hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Portland và tiến hành cấp cứu những hành khách bị nạn. Cho đến nay, thể trạng của anh Cường dần hồi phục nhưng vẫn còn vết sẹo lớn trên chân.

Anh Cường có nhiều vết thương ở chân khi xảy ra sự cố máy bay rơi cửa.

Sau sự cố, anh Cường Trần trở thành 1 trong 7 hành khách đã quyết định khởi kiện nhà sản xuất máy bay Boeing, nhà cung cấp linh kiện Spirit AeroSystems và hãng bay Alaska Airlines lên toà án bang Washington, Mỹ. Tuy nhiên, vị luật sự phụ trách vụ kiện nhận định rằng quá trình này sẽ phải mất vài năm.

Đặc biệt, trong phát ngôn mới nhất về vụ việc máy bay Boeing 737 Max-9 rơi cửa trên không, Alaska Airlines và Boeing bất ngờ lập luận rằng họ không chịu trách nhiệm về lỗi của máy bay.

Boeing tuyên bố rằng máy bay không được bảo trì hoặc sử dụng đúng cách bởi các cá nhân và hoặc tổ chức nhất định chứ không phải do nhà sản xuất máy bay. Về phần mình, Alaska Airlines cho biết thiệt hại và thương tích cá nhân gây ra cho hành khách trên chuyến bay là do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp.

Ngay sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đình chỉ hoạt động 171 máy bay thuộc dòng 737 Max. Cho đến nay, hoạt động sản xuất dòng phương tiên này của Boeing vẫn bị cấm.

Theo Mirror