Khách Đức bật khóc nức nở: "Cảm giác thật tồi tệ khi rời Việt Nam, tôi sẽ mua vé một chiều quay lại ngay"

Ngọc Ánh |

Một du khách nước ngoài đã thu hút sự chú ý khi ghi lại khoảnh khắc bật khóc nức nở lúc rời Việt Nam, thể hiện rõ sự lưu luyến với con người và văn hóa nơi đây.

Hành trình khám phá một vùng đất mới thường khép lại bằng những kỷ niệm đáng nhớ tuy nhiên với nam du khách người Đức có tên là Pierresjourney khoảnh khắc rời Việt Nam lại trở thành một trải nghiệm ngập tràn nước mắt. Đoạn video ghi lại cảnh anh ngồi trên xe di chuyển ra sân bay với đôi mắt đỏ hoe và liên tục sụt sùi đang được chia sẻ rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội.

Trong video nam du khách không giấu nổi sự nghẹn ngào chia sẻ: “Một cảm giác tồi tệ khi phải rời xa nơi này. Khi tôi đã quá yêu văn hóa và lòng tốt của con người nơi đây thì lại phải trở về Đức.” Xen lẫn những giây phút nghẹn ngào anh cũng bày tỏ mong muốn quay lại trong tương lai: “Tôi sẽ mua vé một chiều để quay trở lại đây tôi hứa. Tôi yêu nơi này quá thật sự rất yêu nơi này.”

Phản ứng quá đỗi chân thành và đáng yêu của nam du khách nhanh chóng tạo nên một cơn sốt nhỏ. Phía dưới phần bình luận cộng đồng mạng Việt Nam thi nhau gửi lời động viên an ủi và cho biết luôn mở rộng vòng tay chào đón anh quay lại vào một dịp khác.

Cư dân mạng Việt Nam đồng loạt an ủi

Bên cạnh những lời động viên an ủi bên dưới phần bình luận cũng có không ít du khách các nước vào bày tỏ tình cảm của mình đối với Việt Nam. Đáng chú ý một du khách đến từ Thái Lan chia sẻ trải nghiệm cá nhân sau nhiều lần ghé thăm dải đất hình chữ S: “Việt Nam không chỉ đẹp ở phong cảnh mà còn đẹp ở trái tim của con người. Đối với tôi đây không chỉ là một đất nước du lịch mà là nơi đầy ắp những cảm xúc ấm áp khó tả.” Người này cho biết dù đôi khi gặp rào cản ngôn ngữ nhưng sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương đã giúp xóa nhòa khoảng cách.

Du khách Thái Lan chia sẻ: Việt Nam không chỉ đẹp với phong cảnh, mà còn đẹp với trái tim của người dân. Tôi có thể cảm nhận được lòng tốt qua đôi mắt, lời chào và những hành động nhỏ. Những điều này khiến tôi yêu Việt Nam hơn sau mỗi chuyến đi. Và muốn quay lại nhiều lần. Trong lòng những người phụ nữ Thái Lan như tôi, Việt Nam không chỉ là một đất nước du lịch, mà còn là một nơi đầy ắp những ký niệm tuyệt đẹp, những con người tuyệt vời và những cảm xúc ấm áp khó tả.

Những giọt nước mắt lưu luyến của nam du khách người Đức hay những lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút tuyệt vời của du lịch Việt Nam. Đôi khi không cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ chính sự hiếu khách và tình cảm chân thành mới là thứ níu chân du khách khiến họ đi rồi vẫn luôn đau đáu muốn quay về.

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip "CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

