Khách đến chơi tưởng cắm "chổi lông gà" vàng rực, lại gần mới ngất ngây trước độ kiêu sa của loài hoa lạ lùng đang gây sốt hội yêu nhà

Cuộc sống hiện đại đầy rẫy những xô bồ, hối hả đôi khi khiến chúng ta chỉ muốn trốn vào một góc nhỏ xanh mát trong nhà, nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn cỏ cây an tĩnh. Thú chơi hoa của hội chị em giờ đây cũng ngày càng tinh tế và "nâng trình" hơn. Không chỉ dừng lại ở những giống hoa quen mặt gọi tên nơi góc chợ, người ta bắt đầu cất công tìm kiếm những "làn gió mới" độc lạ, vừa để thỏa mãn đam mê chăm chút mảnh vườn mini, vừa để không gian sống thêm phần nghệ thuật và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Và nếu bạn đang đi tìm một "nàng thơ" hội tụ đủ mọi tiêu chí: Đẹp, độc, sang và nở bền bỉ, thì Bạch Kim Vũ Hoa (hay còn gọi là Kim Linh Hoa) chính là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Hãy cùng bước vào thế giới mộng mơ của loài hoa mang bóng dáng của những sợi lông chim hoàng kim rực rỡ đến từ vùng đất Nam Mỹ xa xôi, để xem vì sao nó lại khiến bao người mê mẩn đến thế.

Nhan sắc "độc bản": Khi thiên nhiên trổ tài dệt sợi hoàng kim

Lần đầu tiên lướt qua những bức ảnh về Bạch Kim Vũ Hoa (tên khoa học là Schaueria flavicoma ), nhiều người thú nhận họ đã phải khựng lại vài giây để zoom lên xem đây là hoa thật hay là một món đồ thủ công mỹ nghệ được cắt tỉa từ giấy nhún. Nhan sắc của loài hoa này quả thực phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường về một bông hoa. Không có những cánh hoa to tròn xếp lớp mỏng manh, Bạch Kim Vũ Hoa ghi dấu ấn bằng một cụm hoa mọc trên đỉnh cành, cấu tạo từ vô vàn những đài hoa mang sắc vàng óng ả.

Những đài hoa này mỏng mảnh, vươn dài và tỏa tròn ra xung quanh hệt như một búi lông chim mềm mại, hay nói đúng hơn là giống như một quả cầu được dệt tỉ mỉ từ những sợi tơ vàng rực rỡ. Chính vì thế mà ở phương Tây, người ta ưu ái gọi nó bằng cái tên mỹ miều "Golden Plume" nghĩa là chiếc lông vũ bằng vàng.

Nhưng sự kỳ diệu không chỉ dừng lại ở khối cầu vàng rực ấy. Đợi đến thời điểm rực rỡ nhất, từ trong lớp "lông vũ" chói lọi đó, những bông hoa nhỏ nhắn hình đôi môi với sắc trắng tinh khôi như tuyết sẽ e ấp vươn ra. Sự tương phản đầy táo bạo giữa sắc vàng vương giả của đài hoa và sắc trắng thanh khiết của cánh hoa tạo nên một hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh mẽ, vừa rực rỡ nồng nhiệt lại vừa thanh tao, thoát tục. Phối hợp cùng chùm hoa kiêu sa ấy là những chiếc lá xanh bóng, dáng hình oval với phần viền lượn sóng nhẹ nhàng. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những phiến lá rung rinh phản chiếu ánh sáng tựa như được phủ một lớp sáp mỏng, làm nền hoàn hảo để tôn lên "vương miện hoàng kim" rực rỡ trên đỉnh đầu.

"Nàng công chúa" Nam Mỹ mang sức sống bền bỉ trọn nửa năm

Có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới của Brazil và mới được du nhập vào các tỉnh phía Nam Trung Quốc trong những năm gần đây, Bạch Kim Vũ Hoa nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người yêu cây cối không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi độ "lì lợm" đáng nể của những đóa hoa. Nếu như nhiều loài hoa khác chỉ chớm nở rồi vội tàn trong chớp mắt khiến người trồng ngẩn ngơ tiếc nuối, thì Kim Linh Hoa lại mang đến một bữa tiệc thị giác kéo dài miên man.

Bắt đầu đơm bông từ những ngày chớm hè tháng 5 và miệt mài khoe sắc rực rỡ cho đến tận những cơn gió lạnh đầu đông tháng 11, hiếm có loài hoa bụi nào lại có tuổi thọ hoa trên cành lâu đến thế. Bạn có thể trồng chúng thành một hàng rào nhỏ rực rỡ trước hiên nhà, hoặc khéo léo gom vài cành cắm vào chiếc lọ gốm mộc mạc đặt trên bàn ăn. Dù ở không gian nào, sắc vàng bừng sáng của chúng cũng đủ sức xua tan đi sự tẻ nhạt, thổi vào ngôi nhà một luồng sinh khí tươi vui và ấm áp.

Tính cách "hướng nội" nhưng lại siêu dễ chiều

Nghe xuất thân từ vùng nhiệt đới xa xôi, nhiều chị em e ngại nàng thơ này sẽ "đỏng đảnh" khó chiều. Nhưng thực tế, Bạch Kim Vũ Hoa lại là một cô nàng khá hiểu chuyện, chỉ cần bạn nắm được một chút "tính nết" của nàng. Khác với những loài hoa ưa nắng gắt bạo liệt, Kim Linh Hoa mang tâm hồn khá "hướng nội", nàng sợ cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè và chỉ thích đắm mình trong ánh sáng tán xạ dịu nhẹ. Chính vì đặc điểm này, cây trở thành ứng cử viên sáng giá cho những ban công chung cư ít nắng rát, những bậu cửa sổ rợp bóng cây hay những khoảng giếng trời mát mẻ trong nhà phố.

Vốn sinh ra ở vùng nhiệt đới gió mùa, cây vô cùng yêu thích không khí ẩm ướt và sự ấm áp. Bạn chỉ cần chuẩn bị cho cây một chậu đất thật tơi xốp, giàu mùn và hơi chua một chút, tưới nước đều đặn để đất luôn giữ được độ ẩm vừa phải (nhưng nhớ đừng làm cây bị sặc nước nhé). Vào mùa mưa, cây sẽ bung xõa hết mình, hút trọn tinh hoa của đất trời để đâm chồi nảy lộc. Chăm sóc Bạch Kim Vũ Hoa không đòi hỏi bạn phải là một "chuyên gia nông nghiệp", chỉ cần một chút tỉ mẩn mỗi buổi sáng, cầm bình tưới nán lại vài phút ngắm nhìn mầm xanh vươn lên, đó cũng là một cách thiền định tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Không chỉ làm đẹp cho đời bằng nhan sắc, Bạch Kim Vũ Hoa còn mang trong mình những thông điệp vô cùng sâu sắc. Hình dáng tựa như chiếc lông chim bay bổng trong gió biến loài hoa này thành biểu tượng của sự tự do, nhẹ nhàng và thanh thoát. Sắc trắng tinh khôi mọc ra từ vầng hào quang vàng rực lại là lời nhắn nhủ về sự thuần khiết và những niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Đôi khi, việc mang một cái cây mới về nhà không chỉ đơn thuần là mua một vật trang trí. Nó là cách chúng ta đưa thiên nhiên vào không gian sống, là cách ta tạo ra một chốn nương náu bình yên để trở về sau những bão giông ngoài cánh cửa. Một chậu Bạch Kim Vũ Hoa rực rỡ nơi góc phòng không chỉ làm bừng sáng không gian kiến trúc, mà còn như một liệu pháp chữa lành bằng màu sắc, giúp xoa dịu tâm trí, khơi nguồn cảm hứng và nhắc nhở chúng ta hãy luôn giữ cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng, tự do như những chiếc lông vũ hoàng kim tung bay trong gió. Trồng cây, cắm hoa rốt cuộc cũng là một cách để ta tự nuôi dưỡng tâm hồn mình thêm phần phong phú. Mùa này, bạn đã sẵn sàng đón "nàng thơ" Nam Mỹ này về làm điệu cho tổ ấm của mình chưa?