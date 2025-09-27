Khách đặt mua 140 tờ vé số rồi hủy đơn, người bán giữ lại bất ngờ trúng hết: Hé lộ số tiền thưởng

Mạng xã hội mới đây lại xôn xao thông tin một người may mắn đã trúng tới 140 tờ vé số. Người trúng giải lần này là chủ đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, đại lý Thu Diễm cho biết, trước đó 140 tờ vé số này đã được một vị khách đặt mua. Tuy nhiên, do trục trặc tài khoản ngân hàng nên vị khách quyết định không mua nữa. Đại lý quyết định giữ lại 140 tờ vé số này và không ngờ đã trúng thưởng.

Những tờ vé số này mang dãy số 002524, trúng giải bảy của đài Bình Phước, mở thưởng kết quả xổ số miền Nam ngày 20/9 vừa qua. Phía đại lý đã tự đổi thưởng cho mình, tổng giải thưởng nhận được là 28 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Được lộc bất ngờ nên đại lý rất vui.

140 tờ vé số có đuôi 524 trúng giải bảy. Tổng trị giá giải thưởng là 28 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

"Đúng là may mắn đến rất tự nhiên, chúc mừng chị nha, số tiền cũng rất lớn, xin vía trúng thưởng của chị ạ"; "May mà trúng giải bảy, chứ 140 tờ này mà trúng độc đắc thì chắc vị khách kia tiếc đứt ruột", cư dân mạng bình luận.

Một vị khách may mắn khác cũng vừa trúng 2 tờ vé số độc đắc, được đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long đổi thưởng. 2 tờ vé số có dãy số số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21/9, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Đại lý vé số Mai Trang tiết lộ, chủ nhân của 2 tờ vé số độc đắc trên có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng đi làm phụ hồ. Khi biết tin trúng thưởng, vị khách đã liên hệ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng bằng tiền mặt.

Chủ nhân cho biết sẽ gửi số tiền này vào ngân hàng, dành dụm dưỡng già. Với số tiền thưởng là 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế), cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo từ nay thay đổi hoàn toàn, không còn phải mất vả mưu sinh nữa.