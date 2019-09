Bán hàng order từ lâu không còn xa lạ với những tín đồ thích mua sắm online. Mặc dù phải mất 1 khoảng thời gian chờ đợi, nhưng bù lại người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua món đồ yêu thích với mức giá thấp hơn, hoặc mẫu mã độc đáo hơn mà bình thường khó tìm.

Còn với người bán, hình thức order sẽ giúp họ không phải bỏ ra quá nhiều vốn ban đầu, đặc biệt, tỷ lệ hàng tồn gần như bằng 0.

Tuy nhiên, bán hàng order cũng tiềm ẩn những rủi ro không kém bất kì hình thức kinh doanh nào. Và nguyên nhân chủ yếu nhất họ gặp phải chính là khách bùng hàng, order xong không lấy nữa.

Mới đây, một cô gái có tên N.D rất bức xúc lên chia sẻ câu chuyện mình gặp phải trong "tháng cô hồn". Theo đó, người khách này không những bùng hàng mà lại còn có những lời lẽ rất bất lịch sự, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của N.D khi cho rằng cô "làm gái", định bịa đặt rằng chồng mình cặp cùng N.D để hạ uy tín của cô.

(Ảnh chụp màn hình)

Chuyện là một vị khách có tên facebook M.N nhắn tin cho N.D đặt mua chiếc túi 129k. Theo như quy định của shop, mức tiền ít này thì khách sẽ không cần cọc. Chính vì thế, tới lúc hàng về, N.D nhắn cho chị M.N thì chị ta không trả lời, sau đó hủy kết bạn luôn.



Nguyên văn đoạn tin nhắn đặt mua hàng và lời từ chối lấy hàng không lý do. (Ảnh N.D)

Bức xúc vì gặp 1 vài trường hợp tương tự, N.D đã đem xả lên trang cá nhân. "Ai bán hàng chắc hiểu cảm giác ấy, nên tuần trước em có đăng 1 bài lên tường giãi bày 1 chút. Em nói rất lịch sự, không hề có 1 từ nói tục chửi bậy" – N.D chia sẻ.

Tuy nhiên, trong post bóc phốt khách bom hàng này thì cô bạn có chụp lại đoạn chat đặt hàng của chị khách M.N. Và đây cũng chính là nguồn cơn của những mâu thuẫn về sau.

Bức xúc vì nhiều khách bom hàng, N.D đã đăng status bóc phốt trên trang cá nhân. Đáng chú ý, cô có đính kèm đoạn tin nhắn với M.D. (Ảnh chụp màn hình)

Sau vài ngày, chị M.N này có nhắn tin bắt N.D phải gỡ bài đăng. Cuộc nói chuyện của 2 người rất dài, và xuyên suốt thì vị khách lớn tuổi này không ngừng dùng những từ ngữ rất nặng nề, thô tục để mắng mỏ N.D. Có thể tóm tắt lại những nội dung mà vị khách khó tính này nhắc tới:



- Những người vào comment bài bóc phốt là a dua, vuốt đuôi, bợ đỡ.

- Hàng order shop không bắt cọc thì khách có quyền không lấy.

- Người bán kém người mua chục tuổi mà đòi bóc phốt.

- Nhà chị khác ở V.Q, H.Đ, còn "em ở quê lên Hà Nội được mấy năm, bán online thôi mà đòi đủ tư cách phốt chị?"

- Hỏi số nhà, trường học người bán để lên gặp giải quyết, đòi check cả camera, hỏi bảo vệ để biết nhà nếu người bán không nói.

- Đòi gọi cả quản lý thị trường vào kiểm tra hàng nhà N.D.

- Rồi còn cả "mặt cũng được đấy chưa chồng đâu nhỉ, để chị nhờ đứa bạn cho nổi lều phều, cho trai làm quen cho dễ?"

- Mấy lần trong 1 buổi nói chuyện xúc phạm nói N.D là "làm gái", định lên trường học của cô bịa đặt là "chị lên trên đấy mà nói em cặp bồ chồng chị thì cũng hay phết nhỉ", "gọi cho quản lý học viện nói tin này cũng hay".

M.N đe dọa sẽ gọi quản lý thị trường tới kiểm tra hàng hóa của cô bạn N.D, đòi tìm tới tận nhà gặp mặt.

Khách hàng M.N dùng hàng loạt từ ngữ xúc phạm người bán hàng, thậm chí còn muốn bịa đặt cô bạn N.D cặp bồ với chồng mình.

Mặc dù cuộc nói chuyện của cả 2 rất dài thế nhưng dân mạng vẫn kiên nhẫn theo dõi. Song càng đọc, nhiều người càng cảm thấy bất mãn với thái độ hống hách, lý lẽ cùn của người khách M.N này:

- Chị quá hiền rồi mới để khách nói như thế. Riêng em bùng hàng đã đủ cái cớ để chửi đổng lên rồi. Em đọc mà em tức quá cơ.

- Eo ôi thề chưa bao giờ gặp khách nào già mồm như chị ấy.

- Sao lại có những người khách vô tư thế nhỉ, đã đi order không bắt cọc lại có thể thốt ra "bán hàng thì phải chịu rủi ro", "không cọc có quyền không lấy". Sợ khách thế này quá.

- Ha ha, chị này cứ bị tự tin thái quá nhỉ, cứ nghĩ mình cần bả. Chứ khách đặt mà bùng hàng 1 lần thế em cũng tiễn luôn.

- Eo ôi đọc mà sôi máu.

- Đến chịu cái lý lẽ của bả. Lại còn lên tận trường tìm gặp, đưa ra lý do chủ thớt cặp bồ chồng bả thì cao tay rồi.

- Chủ top hiền thật chứ không giống mấy chị bán order bây giờ. Thế mà lại gặp phải khách hàng thái độ như này.

- Chị khách sai rành rành còn như mẹ thiên hạ, sợ.

Hiện tại, bài đăng này vẫn thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người. Dù mới chỉ nghe từ 1 phía là người bán N.D nhưng do những tin nhắn được công khai lên khiến ai cũng phát sợ thái độ của khách hàng M.N và đa phần dân mạng đều bênh vực chủ thớt.