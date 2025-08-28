Khách chuyển khoản, cho xem hóa đơn và nhận hàng, nhưng tài khoản người bán không nhận được tiền: Công an TP Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tội phạm mua hàng số lượng lớn, sau đó đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. Nhưng thực chất đối tượng không chuyển tiền thật, mà dùng một số phần mềm tạo dựng biên lai (bill) thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Người bán hàng nhìn ảnh bill giả các đối tượng đưa cho, tưởng là thật nên đồng ý giao hàng. Nhưng đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa, thì các đối tượng đã đi xa.

Ngoài ra, trên mạng internet, các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả của nhiều ứng dụng ngân hàng, ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nêu trên.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Trước tình hình trên, công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân lưu ý: Người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng đến tài khoản của mình thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công.

Ngoài ra, người dân lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước. Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng