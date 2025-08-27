Khách chuyển 7,3 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm cũ sang sổ mới để hưởng lãi cao, 2 ngày sau phát hiện số dư còn 0, báo ngân hàng thì được tin: “Không phải việc của chúng tôi”

Năm 2022, anh Tôn, trú tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc, mở hai tài khoản tại một ngân hàng địa phương, gửi tổng cộng 2 triệu NDT (hơn 7,3 tỷ đồng), kỳ hạn 2 năm với lãi suất 2,25%/năm. Giao dịch được thực hiện tại quầy với sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên ngân hàng họ Trần.

Chỉ một ngày sau, anh Tôn nhận được cuộc gọi từ nhân viên Trần. Người này thông báo rằng ngân hàng tỉnh đang có chương trình ưu đãi, khách hàng chỉ cần chuyển tiền sang tài khoản tiết kiệm mới để hưởng thêm trợ cấp lãi suất. Vì tin tưởng, anh Tôn mang sổ tiết kiệm và CCCD giao trực tiếp cho anh Trần để làm thủ tục. Lợi dụng vị trí công tác, nhân viên họ Trần đã hai lần chuyển tiền từ tài khoản của anh Tôn sang tài khoản mới, sau đó rút ra để dùng.

Hai ngày sau, khi kiểm tra số dư, anh Tôn phát hiện toàn bộ tiền đã “bốc hơi”. Anh lập tức yêu cầu ngân hàng bồi thường nhưng bị từ chối. Đơn vị này cũng cho biết nhân viên họ Trần chỉ là nhân viên cũ, đã nghỉ việc một thời gian nên ngân hàng không liên quan đến việc anh Tôn mất tiền: “Đó không phải việc của chúng tôi”.

Không chấp nhận, anh Tôn khởi kiện, yêu cầu đơn vị trên hoàn trả 2 triệu NDT cho mình.

Tòa sơ thẩm xác định giữa anh Tôn và ngân hàng tồn tại hợp đồng tiền gửi tiết kiệm hợp pháp. Ngân hàng có nghĩa vụ đảm bảo an toàn khoản tiền gửi, trong khi anh Tôn cũng phải giữ bí mật thông tin cá nhân. Vì anh Tôn không hề ký ủy quyền cho nhân viên họ Trần rút tiền thay nên toà án cho rằng hành vi rút tiền của nhân viên này là vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Ngoài ra, trong vụ việc này, toà án cũng cho rằng ngân hàng đã để xảy ra nhiều sai sót như: không xác minh lại với khách hàng, để nhân viên cũ rút tiền bằng giấy tờ và sổ tiết kiệm gốc, thậm chí các chứng từ có lỗi chính tả cố ý nhưng vẫn không bị phát hiện. Tòa nhận định ngân hàng vi phạm hợp đồng và buộc phải bồi thường toàn bộ 2 triệu NDT cho anh Tôn, đồng thời chịu chi phí tố tụng.

Ảnh minh hoạ: Internet

Không đồng tình với phán quyết của toà án sơ thẩm, ngân hàng đã kháng cáo. Tòa phúc thẩm cho rằng khi rút tiền, nhân viên họ Trần đã xuất trình CCCD, sổ tiết kiệm hợp lệ và có mật khẩu chính xác. Theo quy định, ngân hàng đã hoàn thành trách nhiệm trong việc xác minh thủ tục. Việc anh Tôn tự giao toàn bộ giấy tờ, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho người khác là thiếu cẩn trọng, nên anh phải tự chịu hậu quả.

Kết quả, tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu của anh Tôn và buộc anh phải chịu chi phí tố tụng ở cả hai cấp. Không đồng tình với quyết định của toà phúc thẩm, anh Tôn tiếp tục khiếu nại, yêu cầu xét xử lại. Anh lập luận rằng ngân hàng có lỗ hổng quản lý khi để một cựu nhân viên vẫn có thể xử lý giao dịch, dẫn tới mất an toàn cho tiền gửi.

Tòa án sau khi xem xét nhận định: Trần là cựu nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ và sơ hở trong quản lý để rút tiền trái phép. Ngân hàng vì vậy phải chịu một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, anh Tôn cũng có lỗi khi giao CMND, sổ tiết kiệm và mật khẩu cho Trần, nên phải gánh chịu phần lớn thiệt hại.

Cuối cùng, tòa tuyên ngân hàng chỉ cần bồi thường 20% giá trị thiệt hại. Phần còn lại, anh Tôn phải tự gánh chịu và có quyền khởi kiện anh Trần để đòi bồi thường.

Ánh Lê (Theo Baijiahao)





