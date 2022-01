Khách chuộng giỏ quà Tết hàng nội, giá bình dân

Giỏ quà Tết là mặt hàng không thể thiếu ở bất kỳ đại lý, cửa hàng tạp hóa, siêu thị nào khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Nắm được thị hiếu của người tiêu dùng năm nay không mạnh tay chi tiền mua các giỏ quà Tết đắt tiền, ngược lại số đông lựa chọn những giỏ quà Tết là hàng nội, có mức giá trung bình nên các cửa hàng tạp hóa đã thiết kế những giỏ quà hợp lý với thị hiếu khách hàng.

Theo khảo sát của PV Infonet, các giỏ quà được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị năm nay có nhiều mức giá, mỗi giỏ giá từ 300.000 đồng đến tiền triệu cũng có.

Chị Thu Hồng, chủ cửa hàng tạp hóa ở Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, tùy theo nhu cầu ai thích chọn mặt hàng nào để lên giỏ quà thì cửa hàng đều phục vụ. Song, cửa hàng cũng lên sẵn những giỏ quà với các sản phẩm như rượu, bánh kẹo, trà, cà phê, nho khô, hạt điều.... với nhiều mức giá khác nhau.

Giỏ quà Tết có giá 350.000 đồng phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng.

“Giỏ quà cửa hàng chúng tôi có giá dao động từ 300.000 đồng đến trên 1 triệu đồng. Các sản phẩm đa phần là các mặt hàng sản xuất trong nước, có xuất xứ rõ ràng. Các giỏ quà Tết có mức giá 400.000 – 700.000 đồng được nhiều khách lựa chọn nhất. Ngoài ra, các giỏ quà Tết có mức giá lớn hơn, nếu khách hàng nào có nhu cầu cửa hàng cũng đáp ứng”, chị Hồng cho hay.

Còn theo chị Thu Hường, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hoàng Mai (Hà Nội), các giỏ quà có giá 400.000 – 600.000 đồng được nhiều khách lựa chọn. Ngoài bán lẻ, cửa hàng cũng nhận được đơn hàng khoảng chục giỏ quà của các công ty đặt để tặng nhân viên.

“Các công ty, tổ chức đặt giỏ quà năm nay cũng đã giảm bớt chi phí, thay vì 9 hay 11 sản phẩm thì năm nay chỉ chọn 5-7 sản phẩm trong một giỏ để giảm giá thành. Ngoài chai rượu vang nhập khẩu thì các mặt hàng còn lại đều chọn sản phẩm sản xuất trong nước. Cửa hàng cũng lên những giỏ quà có giá tiền triệu, nhưng số lượng bán ra không được nhiều như những giỏ quà giá vài trăm ngàn đồng. Đến thời điểm này, số lượng khách mua giỏ quà chỉ bằng 70% so với các năm chưa dịch”, chị Hường nói.

Hệ thống siêu thị cũng các giỏ quà Tết có mức giá dưới 1 triệu đồng/giỏ....

Chia sẻ với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Coopmart Hà Đông (Hà Nội) cho biết, các giỏ quà bán chạy nhất ở siêu thị có mức giá trong khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

“Năm nay, khách hàng có nhu cầu chọn những giỏ quà là các mặt hàng nhu yếu phẩm, thiết thực, chọn lọc các sản phẩm bánh kẹo, các loại mứt có tầm tiền trung bình, thông dụng. Năm nay chỉ bán được nhiều rượu vang, nước trái cây; còn các loại rượu mạnh không bán được nhiều”, bà Dung thông tin.

Ngoài ra, bà Dũng cũng cho biết, năm nào siêu thị cũng có các doanh nghiệp đặt giỏ quà Tết để tặng công nhân nhưng năm nay số lượng này cũng giảm nhiều so với các năm trước. Các giỏ quà này được đặt với mức giá từ 300.000-500.000 đồng/giỏ.

Tại các siêu thị như Big C, hệ thống siêu thị WinMart và WinMart+ cũng có nhiều giỏ quà Tết có mức giá dưới 1 triệu đồng/giỏ. Cùng với đó, các siêu thị này cũng đưa ra các combo quà đặc biệt cho Tết Nhâm Dần với chủ đề Bình An, May Mắn, Đoàn Viên, Như Ý, Phú Quý... với các mặt hàng chính gồm bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, hạt, trà, cà phê…

Để kích cầu thị trường giỏ quà Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng chủ động đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, có dịch vụ giao hàng tận nơi và các chương trình chiết khấu đối với các đơn hàng có giá trị, số lượng lớn…