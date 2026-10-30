Khác xa hình ảnh giả trai diễn hài, hot girl Mai Hương đời thường tự tin rạng rỡ khiến dân tình "ngất ngây"

Quen thuộc với khán giả qua vai diễn ông Hùng trong các video triệu view của nhóm hài "Dung Hùng Lụa Thơ", Mai Hương ngoài đời thực lại là một hot girl sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và gu thời trang phóng khoáng.

Thoát khỏi tạo hình lộn xộn trong các clip hài hước, cô nàng khiến mạng xã hội "bùng nổ" với những bộ ảnh khoe vóc dáng thon gọn, thần thái tự tin cùng cuộc sống du lịch sang chảnh khắp thế giới.

Màn hóa thân "bố Hùng" cực lầy lội trong nhóm hài triệu view "Dung Hùng Lụa Thơ"

Đối với cộng đồng người dùng TikTok và mạng xã hội Việt Nam, nhóm hài "Dung Hùng Lụa Thơ" là cái tên không còn mấy xa lạ với những tiểu phẩm đời thường đầy hài hước, ồn ào nhưng cực kỳ cuốn hút. Đảm nhận vai nhân vật Hùng, người đàn ông tóc bạc với tính cách tấu hài, Mai Hương luôn phải hi sinh hình tượng cá nhân để đội mái tóc giả màu xám tro và có những biểu cảm "khó đỡ" trên phim.

Sự lăn xả, không ngại làm bản thân khác đi cùng lối diễn xuất tự nhiên, nhí nhảnh của Mai Hương đã góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công rực rỡ cho dàn nhân vật Dung - Hùng - Lụa - Thơ.

Nhan sắc đời thực gây ngỡ ngàng: Nóng bỏng, quyến rũ khác xa trên màn ảnh

Thế nhưng, nếu thoát khỏi mái tóc giả và những bộ quần áo trung niên trong các clip hài, bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc trước nhan sắc đời thực của Mai Hương. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói cùng nụ cười rạng rỡ "đốn gục" trái tim người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đặc biệt, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài thon gọn giúp Mai Hương dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Trong những bức ảnh thả dáng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển và núi đồi hùng vĩ, nữ creator tự tin diện bộ trang phục ngủ chất liệu lụa mỏng màu vàng nhẹ nhàng, khéo léo khoe trọn bờ vai thon cùng đường cong cơ thể đầy nữ tính.

Cuộc sống sang chảnh, "phủ sóng" các điểm đến du lịch đình đám thế giới

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo quyến rũ, Mai Hương còn khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ trước cuộc sống hiện đại và năng động. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 270.000 lượt theo dõi, cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc nghỉ dưỡng sang chảnh tại nhiều quốc gia nổi tiếng như Ba Lan, Pháp, Singapore...

Sự đối lập hoàn toàn giữa một "bố Hùng" giản dị, lầy lội trong các video giải trí và một hot girl Mai Hương quyến rũ, sang chảnh ngoài đời thực đã trở thành điểm thu hút đặc biệt của cô. Cư dân mạng dành vô số lời khen ngợi cho tinh thần biến hóa đa dạng và khả năng hết mình vì nghệ thuật của nữ sáng tạo nội dung tài năng. Với năng lượng tích cực, sự chăm chỉ trong công việc cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng, Mai Hương chắc chắn sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật và sáng tạo nội dung.