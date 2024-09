Khác với mọi năm, đây mới là mẫu iPhone 16 người Việt nên mua nhất năm nay: Đã rẻ lại đủ mọi tính năng

iPhone 16 và iPhone 16 Pro ra mắt đang khiến người dùng phân vân không biết nên mua phiên bản nào. Dòng điện thoại thông minh năm 2024 của Apple tiếp tục làm mờ ranh giới giữa iPhone cơ bản và phiên bản Pro, khi cả hai có những nâng cấp mới gần như giống nhau.

iPhone 16 và 16 Plus chiếm hết sự chú ý

Về ngoại hình, iPhone 16 và iPhone 16 Plus rõ ràng là người chiến thắng trong dòng iPhone năm nay. Lớp hoàn thiện bằng nhôm mờ của điện thoại vẫn mang lại cảm giác thích thú khi chạm vào như năm ngoái và bố cục máy ảnh được sắp xếp theo chiều dọc mới giúp mặt sau trông bóng bẩy và đối xứng hơn.

Các tùy chọn màu sắc của iPhone 16 cũng mang đến những ấn tượng như màu hồng đậm, màu xanh lam đậm và các màu cơ bản như đen, trắng.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là iPhone 16 trang bị hai nút bấm mới ở hai bên. Đầu tiên, iPhone 16 kế thừa nút Hành động của các mẫu Pro, thay thế cho công tắc chuông/im lặng nằm phía trên các nút âm lượng ở bên trái.

Nút có thể được gán các tác vụ như bật đèn pin, ghi chú bằng giọng nói hoặc kích hoạt vô số hành động trong ứng dụng Phím tắt. Vốn dĩ nút mới là đặc sản trên các mẫu Pro như nút Hành động trước đây chỉ dành riêng cho iPhone 15 Pro.

Nhưng năm nay người dùng không phải chờ lâu để có Camera Control, nút chụp ảnh mới được ra mắt cùng lúc trên iPhone 16 và 16 Pro. Là một dải nút dài nằm ở góc dưới bên phải của điện thoại, Camera Control cho phép mở ứng dụng máy ảnh chỉ bằng một lần chạm, chụp ảnh bằng một lần chạm nhanh khác và quay video bằng cách giữ nút.

Nó được thiết kế để chụp ảnh bằng iPhone cực nhanh, đi kèm với khả năng cài đặt các thông số như thu phóng, độ sâu trường ảnh và bộ lọc chỉ bằng cách trượt ngón tay sang trái và phải.

Đây được coi là một tính năng khá thú vị nhưng người dùng sẽ phải mất thời gian để có thể thành thạo.

Nói về camera, iPhone 16 sẽ có camera fusion 48 megapixel nâng cấp cùng với camera góc siêu rộng 12MP mới, mang chế độ macro siêu chi tiết lên iPhone cơ bản. Người dùng cũng có thể chụp ảnh và quay video không gian (một tính năng khác trước đây chỉ dành riêng cho Pro) để xem trên Apple Vision Pro.

iPhone 16 còn có nâng cấp hiệu suất và pin, bao gồm bộ xử lý A18 nhanh hơn giúp tăng cường Apple Intelligence và cho phép chơi các trò chơi Triple-A như Resident Evil 4 và Death Stranding mà không cần điện thoại Pro.

Apple cũng hứa hẹn một "sự gia tăng lớn về pin" từ con chip mới, với iPhone 16 và 16 Plus được đánh giá là có thể kéo dài tới 22 và 27 giờ phát video tương ứng. Để so sánh, iPhone 15 và 15 Plus có thời lượng là 20 và 26 giờ.

iPhone 16 Pro không gây bất ngờ

Sau khi xem buổi ra mắt iPhone 16 Pro, nhiều người sẽ hơi hụt hẫng khi không có nhiều nâng cấp đáng kể trên thiết bị cao cấp nhất của Apple.

Sở hữu camera iPhone tốt nhất thường là lý do để mua iPhone Pro, và năm nay có vẻ như điều đó lại đúng. Camera fusion 48 megapixel mới của iPhone 16 Pro giờ đây có thể quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, cho phép tạo ra nhiều dạng video, thậm chí có thể tùy chỉnh chậm xuống mức thấp tới 24 khung hình/giây như điện ảnh.

Ngoài ra còn có camera góc siêu rộng 48MP (nâng cấp từ 12MP) để chụp ảnh góc rộng và macro tốt hơn. Người dùng cũng sẽ có khả năng zoom tele 5x chi tiết trên cả 16 Pro và Pro Max thay vì chỉ Pro Max như trước kia.

Màn hình Super Retina XDR sắc nét trên cả hai mẫu Pro đã trở nên lớn hơn trong năm nay, với iPhone 16 Pro hiện có kích thước 6,3 inch và iPhone 16 Pro Max có màn hình 6,9 inch.

Mặc dù tăng kích thước, iPhone 16 Pro và Pro Max trông không quá lớn so với các mẫu của năm ngoái, một phần là nhờ một số tối ưu hóa thiết kế (như viền mỏng hơn) và cấu trúc titan siêu nhẹ.

Đương nhiên, chip A18 Pro mới được tích hợp bên trong hứa hẹn hiệu suất tốt nhất trên iPhone, với tính năng dò tia được cải thiện để chơi game nhập và thời lượng pin tăng cường.

Điều đặc biệt là cả iPhone 16 và 16 Pro đều sẽ nằm trong số những điện thoại đầu tiên hỗ trợ Apple Intelligence vào tháng tới.

Rõ ràng, iPhone 16 hay iPhone 16 Plus chưa bao giờ lại thu hút hơn như thế. Bên cạnh lựa chọn màu sắc đẹp mắt, hiệu suất và thời lượng pin hứa hẹn cùng các tính năng như nút Hành động và Camera Control, phiên bản iPhone thường gần như giống với Pro.

Sự khác biệt ở đây vẫn như cũ, màn hình ProMotion siêu mượt trên điện thoại Pro của Apple khiến việc sử dụng màn hình 60Hz thông thường trở nên khó khăn, đồng thời iPhone 16 thường không có camera tele. Nhưng với hầu hết tất cả mọi người, iPhone bản thường năm nay đã tiến tới rất gần phiên bản Pro.